La explicación de Alfredo Cornejo sobre por qué el peronismo es tercera fuerza en Mendoza

El senador nacional y candidato a gobernador en representación del frente Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, opinó acerca de que el peronismo -a través del Frente Elegí- haya quedado como tercera fuerza en las elecciones PASO provinciales del 11 de junio, en donde el Partido Justicialista cosechó 15,6% del total de votos, por detrás de La Unión Mendocina y del oficialismo. "El Gobierno nacional tiene una mala performance económica y alta inflación. El peronismo provincial siempre apostó a a colgarse de ese proyecto", dijo Cornejo en una conferencia de prensa, acompañado por los intendentes radicales Ulpiano Suarez (Ciudad) y Tadeo García Zalazar (Godoy Cruz) y el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta.

Según indica el escrutinio definitivo, Omar Parisi fue el más votado en el Frente Elegí con 67.082 adhesiones (6,7%), seguido por Guillermo Carmona con 51.807 (5,2%), Nicolás Guillén con 27.026 (2,71%) y Alfredo Guevara con 9.881 (0,99%).

Los comicios generales en Mendoza se desarrollarán el domingo 24 de septiembre. En ese sentido, Cornejo comenzó a palpitar la contienda electoral y manifestó: "Tengo una conjetura y es que el Gobierno nacional tiene una mala performance económica y alta inflación. El peronismo provincial siempre apostó a a colgarse de ese proyecto nacional. En las provincias donde no tienen el Gobierno provincial, nadie sostiene su posición política. No hay un aparato del Estado que sostenga esa posición como sí hay en otras provincias argentinas donde el peronismo está gobernando. Y pasan a tener una performance muy baja. Sin duda alguna, el peronismo y el kirchnerismo están vivos en en en la Argentina y no hay que menospreciar su su posición".

"Hoy, nada más y nada menos, llevan al ministro de economía como candidato a presidente. En general, en un país cuando se lleva como candidato al ministro de economía -que ha pasado- ha sido porque son muy exitosos. No llevar al ministro de economía cuando hay 120% de inflación anual, ¿no? Así que el solo hecho de que lo lleven y que estén competitivos es para que no escatimemos esfuerzos los que estamos en la oposición a nivel nacional para mantener esta unidad de Juntos por el Cambio".

Los candidatos a diputado nacionales Amalia Granata y Martín Aveiro junto Omar Parisi, Lucas Ilardo y Sergio Massa.

El 11 de junio, el espacio más votado en las PASO provinciales fue Cambia Mendoza, que obtuvo un total de 425.110 votos, un 42,7% de los sufragios. Dentro de esta alianza, Alfredo Cornejo obtuvo 258.352 votos (25,9%) y Luis Petri 166.758 (16,75%), siendo la gran sorpresa de la elección.

El candidato de La Unión Mendoza, Omar De Marchi alcanzó 202.121 en estas primarias, lo que implicó un 20,3%. Omar Parisi ganó en la interna del Frente Elegí (15,6% total).

Por su parte, el Partido Verde que solo llevaba a Mario Vadillo como candidato llegó a 44.546 votos (4,47%). Mientras que el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) alcanzó 3.908 sufragios (3,9%) entre las dos listas que compitieron. La que se impuso fue la encabezada por Lautaro Jiménez con 29.700 votos (2,9%), por sobre la de Víctor Da Vila que obtuvo 9.380 (0,94%).

Se registraron 65.075 votos en blanco (6,5%) y 63.674 nulos (6,3%), acumulando entre los dos un 12,9%, muy cerca del porcentaje alcanzado por la tercera fuerza.