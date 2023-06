Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta sobre lo que podría sumarle a Juntos por el Cambio el peronismo de Juan Schiaretti

En medio de las tensiones respecto a la posible incorporación del peronismo cordobés -a través del sector del gobernador Juan Schiaretti-, el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, mantuvo su postura de avalar la entrada a dicho espacio a la coalición de Juntos por el Cambio, hoy integrada por el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica ARI y Encuentro Republicano Federal (ERF), además de la reciente incorporación del economista y diputado liberal José Luis Espert.

Rodríguez Larreta forma parte del ala del PRO que quiere sumar a Schiaretti a JxC, a diferencia del sector duro -representado por Patricia Bullrich- que se niega rotundamente a que esto suceda. El alcalde porteño visitó Mendoza este jueves para mostrarse el precandidato a gobernador Alfredo Cornejo de cara a las elecciones PASO provinciales de este domingo 11 de junio y, en conferencia de prensa insistió en la idea de "sumar" dirigentes al principal núcleo opositor.

Ante la consulta acerca de qué podría sumarle el peronismo cordobés a Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta respondió: "Siempre creo que hay que sumar. Es un valor en sí mismo y la transformación que necesita la Argentina es tan fuerte y profunda que necesitamos consolidar una mayoría que apoye ese cambio y que nunca es todos. Nunca es la unanimidad. Nosotros con el kirchnerismo no nos pondríamos de acuerdo nunca, un espacio que fracasó. Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández fracasaron. Con gente que abrió la cárceles y cerró las escuelas, gente que es amiga de Cuba, Venezuela y Nicaragua y que cree que va a bajar la inflación mandando patoteros de La Cámpora para controlar los supermercados, no hay ninguna posibilidad de que podamos coincidir en una visión de país".

Confío en la visión, la convicción y la valentía de @alfredocornejo para seguir cambiando la vida de los mendocinos para siempre. Junto a @rodysuarez vienen haciendo un muy buen trabajo. Vamos a trabajar juntos para potenciar la provincia de Mendoza y que todos tengan… pic.twitter.com/60iTVZiuQU — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 8, 2023

Y subrayó: "Pero sí hay otra gente que tenemos que sumar para consolidar una mayoría. El cambio requiere dos cosas. Primero la aprobación legislativa de un paquete de leyes grandes, pero también que haya un consenso suficiente que se mantenga en el tiempo. L historia argentina de los últimos 80 años es la de un péndulo que va de un lado al otro. Cambia de gobierno y en cada ida y vuelta del péndulo estamos más abajo. Hay que revertir eso y que cuando cambie el Gobierno -y venga quien venga- se mantenga el rumbo. Esta es la historia de los países que superaron crisis como la nuestra. Se llamó Pacto de Moncloa en España, Concertación en Chile y, también, estuvo el proyecto liderado por Shimon Peres en Israel, en 1985. Son todos países que salieron adelante con acuerdos sólidos para mantener a lo largo del tiempo la política. Por eso mi visión es que necesitamos sumar. Lo digo en televisión, lo digo acá o al charlar mano a mano. Soy coherente".

En tanto, sobre si peligra la unidad de Juntos por el Cambio, aseveró que "de ninguna manera" y "que está sellada". "Que podamos tener alguna diferencia es válido y es parte de una buena cohesión de saber administrarles. La única manera de sacar este país adelante es juntos y está fuera de toda discusión", aportó.

En torno a la llegada de José Luis Espert a Juntos por el Cambio dijo: "Para mí es un orgullo haber concretado la incorporación de José Luis Espert. Mi convicción es la de sumar. La unidad está fuera de discusión. En los futuros casos iremos viendo. Mi convicción es la de sumar".