Patricia Bullrich mantiene su postura, pero le baja el tono a la interna de Juntos por el Cambio

Luego de días de debate en Juntos por el Cambio (JxC), el precandidato a presidente libertario, José Luis Espert, oficializó su ingreso al espacio. En este contexto, la precandidata a Presidenta por la coalición, Patricia Bullirch, habló de su postura sobra las incorporaciones políticas al frente y trató de poner paños fríos a sus diferencias con Horacio Rodríguez Larreta.

"Lo de Espert estaba resuelto hace mucho tiempo, sus ideas son compatibles con Juntos por el Cambio. Hablé con él, tiene que expresar lo que va a hacer y quizá no es el momento todavía, habrá que esperar al 24", comenzó.

Sin embargo, marcó la cancha al indicar que "el problema es que en un momento se mezcló todo con una lógica partidocrática por fuera de los acuerdos históricos de JxC, se quisieron meter actores por la ventana con los que competimos en Córdoba".

Y agregó: "Siempre fue Córdoba el que dio el triunfo a JxC. Nuestro límite es que debemos representar el cambio profundo, que no sea un modelo corporativo".

Patricia Bullrich habló de la interna de Juntos por el Cambio.

Patricia Bullrich vs Horacio Rodríguez Larreta

"Me parece que desde hace tiempo Larreta está muy lejos de lo que piensa la sociedad argentina, no ha podido interpretarla. La sociedad no quiere tibios, y él expresa esa idea. Ahora quiere traer a nuestros adversarios porque nuestra fuerza crece", cuestionó Bullrich.

Sin embargo, trató de acortar las distancias y aseguró que "vamos a poder laburar juntos con Larreta". En este sentido, detalló: "Se van a cotejar dos formas y modelos, el del cambio profundo y el del cambio anunciado que va a perder fuerza. Cuando gane uno de los proyectos, y estamos convencidos de que ganará el cambio profundo, el conjunto se tiene que alinear".

"Hemos sido claritos y transparentes, siempre tuvimos el mismo discurso", sentenció Patricia Bullrich.