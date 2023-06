Elisa Carrió reveló quién iba a ser su compañero de fórmula y qué hará con la dieta del Parlasur

Una vez esfumadas sus aspiraciones a la Casa Rosada, Elisa Carrió habló por primera vez como flamante candidata primera a diputada para el Parlasur y aprovechó para revelar quién iba a ser su compañero de fórmula en caso de no haber desistido su postulación presidencial.

"Yo tenía candidato a vicepresidente en la fórmula, yo no les mentí. La fórmula era Carrió-Alfonso Prat Gay", confesó la dirigente del PRO en declaraciones por LN+.

Lilita sostuvo que la decisión de elegir al exministro de Hacienda durante la presidencia de Mauricio Macri solo la sabían "tres personas". Luego, contó que el exfuncionario recibió la propuesta "mientras estaba en Polonia" y señaló que estaba por volver al país para "sacarse las fotos" y lanzar oficialmente el anuncio.

Sin embargo, la exdiputada contó que no continuó con la idea tras recibir la propuesta para competir un lugar en el bloque regional Parlasur.

"Me dicen ´mira, nosotros necesitamos que vos estés en la lista del Parlasur debajo nuestro´. Entonces digo que primero había condiciones. Primero tenía que hablar con Dios y segundo, hablar con mi candidato a vice", expresó respecto al detrás de escena de cómo terminó desistiendo su postulación a nivel nacional.

Y ante la baja de otros candidatos presidencia, Elisa Carrió admitió que su candidatura junto a la del economista "podía causar una victoria o una derrota" dentro de Juntos por el Cambio. "Entonces, la decisión que me parecía correcta era que seamos prescindente en la elección a presidente y convoquemos a la unidad para que nadie nos culpe", subrayó.

Respecto a los detalles del ofrecimiento, señaló que hubo una "reunión de una hora" entre los que estaba el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta y su vice y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, el aspirante a gobernador bonaerense Diego Santilli, el titular de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.

Además, aprovechó para adelantar que en caso de ganar para integrar el Parlasur, donará su dieta económica al Hospital Garraham y, sin mencionarlo, también le tiro un filoso comentario al candidato presidencial Javier Milei.

"Yo no creo que tengamos que ganar emolumentos, solo tenemos que tener viáticos. Así que vamos a decidir donar esto. No lo vamos a rifar como algún loquito. No, van a ir a lo que yo siempre mandé con mis subsidios desde la Cámara de Diputados que es al Garraham, que es el hospital de niños de toda la región", cerró.