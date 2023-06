El polémico posteo de Hebe Casado sobre las elecciones en Formosa

Hebe Casado, compañera de fórmula de Alfredo Cornejo en su candidatura a gobernador de Mendoza, realizó un polémico posteo en sus redes sociales respecto a las elecciones provinciales llevadas a cabo en Formosa este domingo 25 de junio. La exsenadora sanrafaelina y dirigente del PRO hizo un comentario fiel a su estilo ácido.

"¿Ya sabemos cómo votaron los paraguayos en Formosa?", posteó la candidata a vicegobernadora a través de sus redes sociales en alusión a la cercanía geográfica entre la provincia del Noreste argentino y Paraguay.

Ya sabemos cómo votaron los paraguayos en Formosa? — HEBE CASADO (@hebesil) June 25, 2023

Los comicios en la provincia de Formosa tienen al gobernador peronista Gildo Insfrán como máximo favorito para ganar las elecciones y acceder a su octavo mandato consecutivo.

Su principal rival es el candidato a gobernador de la Confederación Frente Amplio Formoseño (versión local de Juntos por el Cambio), el ex juez federal y actual diputado nacional de la UCR Fernando Carbajal. Se trata del mismo dirigente que impulsó un pedido de certeza ante la Corte Suprema para que expresara si era constitucional o no la reelección indefinida en Formosa, teniendo en cuenta que Insfrán gobierna ininterrumpidamente la provincia desde hace 28 años.

En una reciente entrevista brindada a MDZ, Casado se refirió a su formar de expresarse en redes sociales e indicó: "Creo que las redes me sirvieron un montón para marcar mis posiciones respecto a diferentes temas y creo que lo logré ampliamente. Creo que es una de las causas por las cuales estoy acá".

Ante la consulta de si transformará este aspecto de su vida debido a su nuevo rol institucional, aseveró: "Me encanta. No sé si lo voy a controlar totalmente, quizás le baje medio tonito pero sería cambiar una personalidad. Si yo he llegado acá es por la forma que he sido. Entonces no tiene sentido que yo cambie mi forma de ser, mi forma de actuar, porque sería falso respecto a lo que la gente ha elegido".

Casado hizo comentarios desafortunados que generaron repercusión como el día que Argentina llegó a 30 mil personas fallecidas por covid". "Son 30.000 no como los otros 30.000", manifestó en aquel entonces en referencia a las víctimas de la dictadura militar. Otro comentario que generó repudio fue el que hizo durante una protesta de mujeres en el marco de una marcha del movimiento Ni una Menos. "Ni una menos por la falta de vacunas", lanzó cuestionando al gobierno nacional.