El polémico comentario sobre la pornografía del candidato de Javier Milei en Ciudad de Buenos Aires

Tras ser consultado por la ley de Educación Sexual Integral (ESI), el precandidato de La Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, destacó que acepta la realidad y que fomenta la pornografía. "A los chicos les digo: miren pornografía", señaló en diálogo con Radio con Vos. El legislador porteño luego se retractó y señaló que la ESI debe existir pero no para "introducir cambios de género en los niños".

"Fomento la pornografía. A los chicos les digo: miren pornografía. Lo tiro del otro lado. Acepto la realidad. Si un chico tiene una computadora o un teléfono, se informa sobre eso. Es como yo aprendí educación sexual. No estoy en contra de ésta, yo tuve educación sexual", comenzó.

"¿Quién tiene la clave del éxito sobre cómo se tiene que educar sexualmente? Estoy a favor de la Educación Sexual, la tuve y aprendo todos los días. De lo que sí estoy en contra es de utilizar la herramienta de una ley para adoctrinar ideológicamente a los chicos. La ESI adoctrina. Tuve educación sexual y tengo 40 años, ¿por qué tuvieron que hacer una ley?", agregó.

Sobre mi declaración: aclaro que fue un error y no pienso de esa manera.



Esto es lo que pienso: la educación sexual DEBE EXISTIR en la infancia con el objetivo principal de detectar abusos intrafamiliares. Deben capacitarse a las maestras en enseñarles a los chicos qué está… — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) June 17, 2023

Marra se refirió a su declaración como un error y aclaró que no piensa de esa manera. Manifestó que "la educación sexual DEBE EXISTIR en la infancia con el objetivo principal de detectar abusos intrafamiliares. Deben capacitarse a las maestras en enseñarles a los chicos qué está bien y qué está mal".

"Deben ser capaces de buscar y detectar pautas de alarma. El problema es que la ESI hoy utiliza este argumento moral para meterles adoctrinamiento en ideología de género a los chicos por la puerta de atrás. Los docentes DEBEN ser capaces de detectar pautas y de enseñar a los chicos que NADIE puede tocarlos", sumó.

"Los docentes NO DEBEN travestir niños en clase, los docentes NO DEBEN decirles a los niños que existen 358 géneros (porque no existen), los docentes NO DEBEN BAJO NINGUN PUNTO DE VISTA inducir jamás cambios de género en niños que luego llevan a aberraciones como la castración, como vemos a diario en distintas partes del mundo. Educación sexual, sí, para cuidar a los chicos, no para adoctrinarlos", sentenció.