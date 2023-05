Sin una estrategia firme, Cristina deja crecer el rumor de las PASO entre Daniel Scioli y Wado de Pedro

“Hay que salir a la cancha a full. Seguro que van a habilitar a Daniel Scioli para competir y ganarle en una PASO”, advirtió uno de los operadores de Wado de Pedro a uno de los dirigentes que más lo apoyan en todo el país.

Por supuesto que esto no pasa por la “advertencia” del actual embajador en Brasil sobre su deseo de competir haya o no haya autorización de Cristina Fernández de Kirchner. Simplemente, por ahora, es una interna que le sirve a todos porque “ayuda a contener a los que no están cómodos con La Cámpora”.

En este juego, por ahora, no participaría Sergio Massa, obligado a quedarse en el Ministerio de Economía. En su entorno, las versiones son muchas, demasiadas para tomar alguna como exacta. “Tenía que venir a resolver el tema económico y se transformó en un dirigente que pide orden. No es por ahí”, advirtió hoy un consultor que ha trabajado más de una vez con él.

En el “sciolismo” están trabajando afanosamente para construir candidatos en las provincias donde se elegirá gobernadores e intendentes, y, fundamentalmente, en la provincia de Buenos Aires, donde está el gran secreto del kirchnerismo camporista. Retener para sí la administración provincial a manos de Axel Kicillof.

Con el diseño de una PASO, el gobernador se siente aliviado porque no será candidato a presidente, algo que lo perturba como pocas cosas, pero también le abre un interrogante. Conociendo cómo son las competencias en el peronismo, y la última referencia provincial entre Julián Domínguez contra Anibal Fernández, Kicillof cree que los que pierden pueden fugarse igual del espacio, más allá de la oportunidad que se les haya abierto.

Tampoco hay certezas, “porque no hay estrategias, y esto es lo más preocupante”, según reveló a MDZ un conspicuo militante camporista que ya se anima a dudar de la eficacia de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner.

“En las reuniones de agrupación ya las cuestiones empiezan a ponerse ásperas. Los compañeros y compañeras que antes no ponían en tela de juicio ninguna decisión de Cristina, hoy ya dicen resignados. “Hay que encontrar otro proyecto que nos enamore” y la ponen a la vicepresidenta en lo más alto, pero ya como cuadro para colgar en una pared, no como protagonista decisora.

“Es una vergüenza. Ninguno de los candidatos de La Cámpora mide más de cinco puntos”, dice un intendente que combina gracia con maldad. “El único que puede hablar de futuro es Axel, y eso también es un problema tanto para Máximo Kirchner como para Wado”, reflexionó. Daniel Scioli y Sergio Massa. Los dos quieren ser presidentes. Los dos se desconfían, mucho.

Scioli sabe que los intendentes prefieren no competir e ir con listas únicas para confirmar sus mandatos. Perciben que si hay pelea interna, las heridas que estas provocarían en cada localidad les serviría a los opositores para alzarse con la victoria producto de lo mismo que piensa Kicillof. El día después de las PASO los ganadores y perdedores no se juntan en un abrazo sino que trabajan cada uno para despedazar al otro.

El gobernador, por su parte, debe esperar la autorización de Cristina Fernández de Kirchner para saber si puede compartir con el exvicepresidente de Néstor Kirchner su boleta provincial. Sino, Victoria Tolosa Paz sería su competidora, con pocas chances, pero para encumbrar a alguien que represente el color naranja en la Provincia.

Sin embargo, nadie puede hacerse el distraído con la posible precandidatura de Scioli. Mayra Mendoza, Jorge Ferraressi y Fernando Espinoza lo recibieron en sus respectivos municipios por precisa autorización de Cristina Fernández de Kirchner y el principal y casi único operador político de Kicillof, su jefe de asesores, Carlos “Carli” Bianco habló con los operadores del exmotonauta Baldomero “Cacho” Álvarez e Isidoro Lasso, entre otros, por intermedio del ministro de Justicia, Julio Alak, quien tuvo que actuar, en algunos casos, de “traductor” entre lo que decían unos y lo que opinaba el otro.

Las distancias de edad y conocimiento territorial eran extremas. También las mañas. Por eso habrán quedado en volver a juntarse aunque la primera impresión fue que si Scioli quería competir, no iba a tener mayores impedimentos para hacerlo.

A Wado de Pedro nada lo asusta. Liberado, parece otra persona en su nuevo rol de candidato y de alfil exclusivo de Cristina Fernández de Kirchner para la Presidencia “si no sucede algo que puede pasar. Que no crezca en las encuestas y ahí sí Kicillof deberá empezar a preocuparse”.