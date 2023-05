Omar De Marchi juega a "dejar la puerta abierta" con los intendentes peronistas no K

El precandidato a gobernador de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, sorprendió este lunes al encabezar un encuentro con el intendente peronista de Lavalle, Roberto Righi. El lujanino continúa puliendo detalles de campaña de cara a las elecciones del 11 de junio, donde su frente sabrá con certeza -más allá de diferentes sondeos- qué piso de votos tiene para competir contra el oficialismo.

Lo cierto es que De Marchi intenta seducir al sector de los intendentes del peronismo que no está alineado con la conducción camporista del Partido Justicialista (PJ). No obstante, las muestras de sintonía no son siempre en público. En esta ocasión, el acercamiento a Righi fue con claras intenciones de que tomara notoriedad. Righi -que no puede ser reelecto- viene de un golpazo en los comicios desdoblados del 30 de abril, donde su candidato Gerardo Vaquer fue derrotado en la interna justicialista con Edgardo González.

"Respeto el enorme trabajo que viene haciendo Roberto Righi en Lavalle. Es un muy buen intendente y yo estoy recorriendo toda la provincia. Obviamente correspondía también en esta escapadita que hicimos a Lavalle, charlar un rato con él. Porque aparte tenemos coincidencia más allá de lo político. Estar cerca significa conocer los problemas. Y bueno, no comparto yo eso de que algunos van a los departamentos y descalifican a los intendentes, lo único que hacen es criticar. Nuestra propuesta es siempre articular y caminar juntos. Tenemos una articulación interesante, es un tipo con una experiencia enorme. A mí me encantaría, por supuesto, el día de mañana que pudiera trabajar conmigo", señaló De Marchi a MDZ.

"No se trata de fotos, sino de buen diálogo, de articulación. La verdad es que no debería ser extraño reunirse, dialogar con intendentes que son muy importantes y que aparte han tenido resultados muy importantes en sus departamentos. Entonces no debería de ser raro sentarse a charlar", aportó.

EN LAVALLE

Viendo a Lavalle más de cerca junto a su intendente @RRighii y equipo.

Gran tarea de transformación.

Si todo el esfuerzo lavallino hubiera estado más acompañado por la provincia, los resultados serían aún mejores.

Felicitaciones Roberto por tanto esfuerzo. pic.twitter.com/MXcS60qi7W — Omar De Marchi (@omardemarchi) May 22, 2023

El referente de La Unión Mendocina también mantiene una muy buena relación con el jefe comunal de Maipú, Matías Stevanato, aunque sin recorridas o muestras en las redes sociales. El diálogo es constante y aún se especula con que existan guiños que puedan verse plasmados en la etapa más intensa de campaña. Mientras tanto, los elogios entre ambos son una constante.

¿Qué pasa en San Rafael y Tunuyán? En el departamento sureño la situación es más compleja. En febrero, De Marchi se fotografió con Emir Félix y generó revuelo en las filas del peronismo. El kirchnerismo criticó en aquel entonces a la dirigencia encolumnada detrás de los Félix. Sin embargo, se trató de una foto y nada más. En marzo los Félix adhirieron al Frente Elegí para las elecciones municipales desdobladas y en abril apostaron por la diputada nacional Liliana Paponet para que integre la fórmula para la Gobernación en la lista -también en el Frente Elegí- que encabeza Guillermo Carmona. En consecuencia, se sepultó una posible alianza que iba a ser atípica.

En Tunuyán, el intendente Martín Aveiro no se ha mostrado con De Marchi y, de esta manera, se mantiene al margen. De igual manera, su candidato en el municipio, Emir Andraos -que ganó las PASO con casi el 50% de los votos-, sí tuvo la "foto" con De Marchi dos semanas atrás, lo cual también provocó suspicacias.

Además, visité el Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Tunuyán junto al candidato a Intendente, @AndraosEmir.

El trabajo que realizan en materia de Seguridad Ciudadana es admirable.

Sin dudas el diálogo entre los Municipios y la provincia no debe faltar nunca. pic.twitter.com/QoIjonsX7t — Omar De Marchi (@omardemarchi) May 9, 2023

Cómo cayó el acercamiento De Marchi - Righi

Righi sonó para ser el candidato a gobernador de "consenso" entre el kirchnerismo duro y el ala más tradicional. Finalmente, no se dio. La recorrida con De Marchi cosechó silencio en la dirigencia. Pocos se animaron a realizar un comentario al respecto. Un dirigente camporista dejó en claro su postura y manifestó: "No opino sobre lo que hacen los demás candidatos. Estamos trabajando en nuestro proyecto, ideas y propuestas concretas. Que opinen Roberto Righi y De Marchi".

Pese a la frialdad para no exponer algún tipo de temor sobre las consecuencias electorales que podría tener este suceso, lo cierto es que De Marchi sigue armando su equipo con la presencia de peronistas. Desde el exintendente de San Martín, Jorge Omar Giménez, hasta los exfuncionarios de Francisco Pérez, Ariel Pringles y Diego Martínez Palau.