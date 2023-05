Entre lágrimas y aplausos, el Senado homenajeó a Alejandro Bermejo tras su muerte

El Senado de Mendoza rindió homenaje al senador Alejandro Bermejo, quien falleció el pasado 17 de mayo luego de haber sufrido un ACV hemorrágico. El vicegobernador Mario Abed y los senadores despidieron al dirigente peronista en un emotivo acto durante la sesión de este martes, del que participó su familia.

La muerte del legislador y exintendente de Maipú tuvo una fuerte repercusión y conmoción en el mundo de la política mendocina la semana pasada. Las muestras de afecto y condolencias tras su fallecimiento saltaron la grieta y llegaron desde todos los partidos.

"Vamos a apartarnos del reglamento para dar lugar al homenaje a mi querido amigo y compañero, el senador Alejandro Bermejo. Quien nos dejara hace muy poco, con gran dolor para los mendocinos y todos nosotros", manifestó Abed al comienzo de la sesión de este martes y presentó un video en homenaje.

Posteriormente, señaló que "desde la presidencia de esta honorable cámara quiero agradecerle muchísimo a toda la familia que hayan aceptado esta invitación a este día martes que seguramente va a quedar en la retina y en el corazón de cada uno de nosotros".

En el Homenaje a nuestro compañero de Bloque,militante,padre de familia Alejandro "Pulga" Bermejo.



A su vez, Natacha Eisenchlas, senadora radical y presidenta provisional del Senado, indicó que "desde el momento en que Alejandro nos dejó nos ha embargado a todos una tristeza profunda, horizontal y ni siquiera hace falta decir que no tiene nada que ver la pertenencia política. Hemos perdido un gran político y sobre todo una enorme persona. Me cuesta mucho mirar para su banca y pensar que no va a estar nunca más".

"Vamos a tratar hasta siempre de recordarlo cada día y de tratar de emular lo que él nos enseñó, que ha producido que esta consternación sea tan profunda y onda de llevar. Muy pocas veces hemos visto un dolor, una tristeza y unas ganas de que esto no hubiera pasado", expresó.

Por su parte, Lucas Ilardo, presidente de la bancada del Frente de Todos-PJ, leyó un poema de Pablo Neruda para despedir a su colega y amigo. "No puedo ni mirar la banca al lado ni mirar el ascensor cada vez que voy a mi oficina. Su ausencia es una presencia constante. Su partida tan repentina, tan dolorosa que todavía la estamos negando".

"Se me murió un amigo. Todos hablan del Alejandro Bermejo y está bien, se merece todo el reconocimiento", expresó entre lágrimas el senador peronista.