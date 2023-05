Ramiro Marra: "Cristina Fernández de Kirchner se pone nerviosa porque vamos a dejarla tercera"

Ramiro Marra fue alumno de Javier Milei en la universidad. Dirige Bull Market Brokers y es legislador porteño de La Libertad Avanza. Es dueño del medio Dólar Hoy y tiene un canal de Youtube sobre finanzas. Fue de los fundadores del espacio libertario y todo indica que encabezará la candidatura a jefe de Gobierno porteño en Ciudad de Buenos Aires.

Cree que la ciudad se volvió socialista con los 16 años de gestión de Juntos por el Cambio. Acusa excesiva regulación, un aumento constante de los impuestos y la creación de eventos culturales-culinarios sin sentido. Define a la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con un 1. "Lo que hizo Larreta que fue armar un Gobierno en base a su candidatura a presidente. Está todo enfocado ahí, todo lo que hace. No hace nada por los porteños", expresó.

Considera que hay que recortar cargos públicos para mejorar la eficiencia y la billetera del Estado porteño. Se embandera con la dolarización y afirma que es una realidad que los economistas de Juntos por el Cambio niegan porque "no tienen propuestas".

Señala que con Milei van a construir un modelo diferente de país y de Ciudad. Esto incluye una reforma laboral, fiscal, financiera y estatal. Los procesos abarcan diferentes generaciones; la primera es la más disruptiva.

- Buenas tardes, Ramiro. Gracias por venir a la redacción de MDZ. Arranco con la pregunta que le hago a todos los entrevistados, ¿cómo te presentarías ante un público que no te conoce?

- Suelo utilizar la bio de Twitter. Broker de bolsa, emprendedor, liberal, diputado de la Ciudad de La Libertad Avanza, goleador, bostero y soltero. Esa es mi bio de Twitter que vamos a ver si las cambiamos próximamente.

- Vamos para el tema del broker. Viene de familia, tu papá Daniel Marra fundó Bull Market.

- Sí, fue un emprendimiento entre padres e hijos. Lo hicimos entre todos, mi madre inclusive, por eso aclaro.

- ¿Siempre tuviste esa predisposición por las finanzas o la encontraste después?

- Fui educado de esa manera. Culturalmente educado de esa manera, con esa vocación desde que tengo uso de razón. Es como ser hincha de Boca, no hay una forma de explicarlo.

- Tu primera incursión en la política fue con el proyecto de Roberto Lavagna en 2019, ¿cómo llegaste luego a conformar un movimiento liberal con Javier Milei?

- Con Javier nos sentamos un día y nos dimos cuenta de que estaba la posibilidad de armar un nuevo espacio liberal. Lo había tenido de profesor en la facultad, nos conocíamos. Pensamos armar algo nuevo con gente nueva en la Ciudad de Buenos Aires y ahí es que fundamos La Libertad Avanza. Después se sumó Victoria Villarruel. Se agregaron diferentes partidos políticos y pudimos formar la coalición.

- ¿Cómo era Javier Milei previo a su vida mediática?

- De la misma manera que ahora, Javier siempre fue igual. He conocido amigos de él de fútbol infantil y dicen que era igual, que tenía características similares a las de hoy para atajar; por eso era tan bueno arquero. Es más, el problema que tiene Javier es que si hay una pelota y alguien le patea, él se tira. Es un riesgo que haya una pelota de fútbol, él se tira a taparla. Lo vi dos o tres veces y me preocupó porque lo necesitamos entero. El legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, en la redacción de MDZ.

- Ahora vamos para lo concreto. Encabezás el partido libertario en Ciudad de Buenos Aires, ¿qué de diferente de lo que hay en cartera le pueden ofrecer a los porteños?

- Tenemos un modelo de ciudad totalmente diferente. Esta ciudad gobernada por Juntos por el Cambio hace 16 años se volvió una ciudad totalmente socialista. Hay un montón de regulaciones, un aumento constante de los impuestos y después vemos a la ciudad metida en todo.

El otro día hice el experimento de entrar al Twitter del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta lleno de eventos, como si fueran una empresa de entretenimiento.

- ¿Qué tipo de eventos?

- Eventos culturales, culinarios. Se creen que, para ir a una feria de comida, tienen que ser ellos los que organizan porque los privados no están capacitados. Hay ferias que son muy interesantes pero no es su potestad, no tiene que ser su prioridad. Eso lo paga alguien, lo pagan los porteños. No puede ser que para una feria culinaria esté el Gobierno porteño en la organización.

Capaz hay privados que pueden ganar plata con esos, seguramente. ¿Por qué no lo hacen ellos? Necesitamos terminar con eso de que vamos a una plaza y hay una clase de yoga que organiza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Parece que son ellos unos grandes administradores y organizadores y después termina pasando lo que vemos en la Avenida Libertador: no hay dos carriles de bicisenda, hay 6.

- En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías la gestión del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta?

- Un 1. Por eso es que los porteños estamos buscando alternativas diferentes a lo que hizo Larreta que fue armar un Gobierno en base a su candidatura a presidente. Está todo enfocado ahí, todo lo que hace. No hace nada por los porteños.

- ¿Crees que no gobernó en estos años?

- Estuvo todo el tiempo enfocado en cómo le daba la imagen y la intención de voto. Quería ver cómo hacía para llegar a la presidencia. Lo único que terminó haciendo fueron esas bicisendas para hacer el show y el metrobús. ¿Dónde están las líneas de subte?

- ¿Qué partes crees que hay que recortar del presupuesto porteño? Nombraste los eventos culturales, ya.

- Cargos públicos. Hay cientos por no decir miles de cargos que son totalmente innecesarios. Eso hace más tediosa a la gestión. Si tenés mucha gente desarrollando una misma actividad, es difícil la comunicación y el trabajo en conjunto. Se empieza a distorsionar y se complica. Ahí hay que recortar. Tener mucha gente genera ineficiencia y tiene un costo alto.

- Teniendo en cuenta que es evidente que sos el candidato de Milei en Ciudad de Buenos Aires, ¿qué diferencial podés aportar comparado con Jorge Macri y Martín Lousteau?

- Tengo que destacar que cuando no definimos las candidaturas en nombres propios es porque hay otra prioridad. Ésta es ver qué modelo de país y de ciudad queremos. De lo que estamos convencidos es que con Javier Milei vamos a estar construir un modelo diferente para el país como para la Ciudad. Después, los nombres propios son una consecuencia.

No es lo más importante. Capaz ellos trabajan de esa manera, haciendo conglomerados de nombres propios y sellos partidarios para ganar elecciones. Después, no piensan igual y terminan haciendo las mismas cosas. Hacen un juego mediático que lo único que busca es votos. Buscan continuidad de acuerdos políticos. Nosotros eso no lo hacemos. El legislador porteño de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, en la redacción de MDZ.

- ¿Qué opinás de la gestión del Frente de Todos a nivel nacional?

- Fue de lo peor que le pasó a la Argentina comparando todos los Gobiernos democráticos. Fue muy largo y doloroso. Cuando el mundo generó mayor expectativa de vida y menos pobreza, el Frente de Todos con sus políticas hizo que los argentinos decaigamos en nuestra calidad de vida. Eso la historia lo va a juzgar. Mientras tanto, lo que tenemos por delante es una elección y creo que el objetivo es dejarlos terceros, tanto a nivel país como en la Ciudad de Buenos Aires.

- ¿Qué te genera escuchar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata pegándole a Milei?

- Está nerviosa porque se da cuenta de que vinimos a dejarlos terceros. Se da cuenta de que tenemos un proyecto de ideas que va a perdurar en el tiempo. No somos una moda, somos algo nuevo. Eso la pone nerviosa. Vinimos a hacer la contracara de todo lo que ella planteaba. Le dijimos: "Nosotros somos los que vos pensás que están confundidos pero te venimos a decir en la cara que tenemos las ideas correctas".

- Desde un sentido de hombre del mercado, ¿cómo definirías la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa?

- Un desastre. Supuestamente pusieron a un ministro de Economía que venía a resolver la política. ¿Dónde se resolvió? ¿Por qué pusieron a un hombre de la política en el ministerio de Economía? Porque había problemas políticos. Los problemas políticos siguen, entonces fracasó.

- ¿Por qué crees que es viable dolarizar en este contexto?

- No creo que es viable, sino que es lo necesario. Es la realidad. Es lo que hacemos constantemente cuando vemos a gente tomar la decisión de pasar sus pesos a dólares.

- ¿Qué pensás de lo que dicen los economistas de Juntos por el Cambio como Lacunza sobre su propuesta?

- Critican lo nuestro porque ellos no tienen modelo. La realidad es que cuando uno ve la gente que está en contra de la dolarización son todos los economistas y equipos técnicos de los partidos políticos. Empiezan a criticar porque no tienen ninguna propuesta, ven que proponemos y se ponen nerviosos.

Nuestro modelo se sintetiza en la dolarización pero es mucho más profundo, grande y más importante de lo que se está hablando. Hay una reforma fiscal, del Estado, una financiera, una laboral. Son diferentes generaciones, la primera es la más inmediata. Se ponen nerviosos. No escuché ninguna propuesta de ningún candidato a presidente para lo que necesitamos en la Argentina.

- Tomando los últimos resultados electorales de La Libertad Avanza en las provincias, ¿crees que va a haber una gran diferencia entre éstas y la provincial?

- Las elecciones provinciales no se comportan de la misma manera que la nacional. Los dirigentes liberales hicieron muy buenas elecciones. El fracaso del Frente de Todos está en demostrar que ellos tampoco tuvieron grandes resultados en las provincias. Ni en Santa Fe, ni en Córdoba, Misiones, Neuquén y Río Negro tuvieron candidatos fuertes. Son bastante débiles ahí.

- Teniendo en cuenta la gran interna en Juntos por el Cambio, ¿qué ofrece de diferente a la gente? Tomando como punto que Patricia Bullrich se para al lado de lo que propone Javier.

- Lo que hace Patricia es una estrategia electoral. Ella cree que con los radicales y la Coalición Cívica va a poder lograr cosas. Depende de su decisión de armar las listas en base a las alianzas estratégicas. De nuestro lado, no hacemos alianzas estratégicas de nombre propio y sellos. Es más bien de ideas.

Si hay algo que destaca a Javier Milei es que siempre dijo ser liberal y venir a defender un espacio de liberalismo. Y no estaba pasando, todo lo que estaban buscando era rejunte. Lo ha hecho el kirchnerismo cuando ha cerrado un acuerdo con el radicalismo. Martín Lousteau y Julio Cobos han estado.

- ¿Cómo definirías la performance de Juntos por el Cambio como primera oposición?

- Fracasaron. Terminaron haciendo mucho de las cosas que ellos criticaban. Por eso aparecimos en la escena política. Dijimos "ustedes no son la verdadera oposición, ustedes lo único que hacen es kirchnerismo de buenos modales". El gradualismo se los llevó puestos. El fracaso de Juntos por el Cambio es por ser tan tibios y no entender que la Argentina necesitaba cambios más bruscos.

- Ahora volvemos a los problemas de los porteños, ¿qué hay que hacer con los piqueteros?

- A los líderes piqueteros hay que meterlos presos, como dice el Código Penal en el artículo 194 y en la Constitución Nacional en el artículo 14. Ahí es donde vemos la tibieza de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Es gente que termina siendo cómplice de estas mafias. Digo que son mafiosos porque terminan obligando a gente a ir a las marchas.

Tenemos que liberar y terminar con la esclavitud de las personas obligadas a cortar la calle en horarios picos. Con lluvia, calor, frío. No les importa nada a los líderes piqueteros. Tenemos que rescatar a las personas que están obligadas a ir.

- ¿Cómo va a variar la obra pública?

- En Ciudad de Buenos Aires, ya vemos lo desastrosa que es. Continuamente te hacen bicisendas y la vereda de tu casa para justificar de alguna manera que están gestionando. Tiene que pasar por otro lado. Por la gestión del tránsito, del orden público que es lo que ha perdido este gobierno, el control de la calle; está tomada por los piqueteros, los trapitos, los manteros. No puede ser que continuamente estén cediendo a los que dicen ser dueños de la calle.

- Para cerrar, ¿qué es el kirchnerismo y qué es Javier Milei?

- El kirchnerismo es el peor cáncer que tuvo la Argentina con un Gobierno democrático. Hizo muchísimo daño, la historia lo va a juzgar. Javier Milei es el principal referente liberal argentino, es quien resurgió las ideas de la libertad y se animó a meterse en política cuando no tenía la necesidad.

- Muchas gracias, Ramiro.

El video completo de la entrevista