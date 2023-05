Facundo Manes se sumó a la batalla presidencial en Juntos por el Cambio

El diputado de la UCR, Facundo Manes, lanzó su precandidatura presidencial dentro de Juntos por el Cambio. Lo hizo a través de un video en sus redes en el que expreso que los argentinos no están obligados a elegir entre los que roban y los que mienten. Destacó al país como arruinado por los dirigentes y la inflación y prometió sacarlo adelante.

"Argentina está viviendo momentos muy difíciles y de gran incertidumbre. Como vos, trabajé mucho para lograr algo en la vida y no me resignó a ver a mi país arruinado por la inflación y por dirigentes que sólo piensan en sí mismos. Quiero contarte algo: no estamos obligados a elegir entre los que nos roban y los que nos mienten", comenzó expresando el neurólogo.

"Por eso, decidí postularme a presidente de la Nación. Para estabilizar la economía, desarrollarnos y sacar a nuestro país adelante. Para recuperar el sueño argentino de prosperidad. Para volver a caminar hacia el futuro con la cabeza en alto", sentenció.

No tenemos que elegir entre los que roban y los que mienten: este país fue construido por nosotros, los que trabajamos todos los días. Vamos a hacernos cargo y vamos a sacar la Argentina adelante. pic.twitter.com/vhpKKzmhxn — Facundo Manes (@ManesF) May 19, 2023

Manes encabezará el congreso programático radical de este viernes junto al otro candidato presidencial de la UCR, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales. Darán un discurso de acuerdo y mostraran unidad dentro del partido con el lema de "Una Argentina estable, segura y productiva". Se estima que asistirán 1.300 personas.

Los otros candidatos lanzados en Juntos por el Cambio hasta el momento son los siguientes: el jefe de Gobierno porteño, Horacio rodríguez Larreta, la presidenta del PRO en licencia, Patricia Bullrich, y el líder de Encuentro Republicano Federal, Miguel Ángel Pichetto.