Fernando Straface: “En el PRO cambió la mesa de discusión, ahora es ovalada"

Fernando Straface es secretario General y de Relaciones Internacionales del Gobierno porteño, y desde ese lugar es uno de los principales lugartenientes de Horacio Rodríguez Larreta en su aspiración por llegar a la Presidencia. En diálogo con MDZ, da por descontado que habrá una PASO contra Patricia Bullrich, marca las diferencias entre si, describe la relación entre los fundadores del PRO y anticipa qué pasaría si su líder pierde las primarias.



- ¿Hay algunos movimientos dentro del PRO de intentar llegar a una calma, una paz, pero está costando mucho, no?

- Las mismas personas que hace 20 años fundaron el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y otros están nuevamente conversando para ver cómo armar la mejor oferta electoral para que Juntos por el Cambio pueda volver al Gobierno. Es un proceso iterado de varias reuniones, pero una vez más, como pasó con esta foto de hace unas semanas, muestra que el PRO es un partido que conversa, se pone de acuerdo, más allá de tensiones cerca de la elección que hace que haya algunas diferencias.

- Pero en esos 20 años esas tensiones no existían, ¿qué cambió?

- Cuando el PRO nació había un liderazgo unificado en la persona del presidente Macri y todo el proyecto convergía en arbitrar toda la estrategia para llegar al gobierno. Hoy el PRO creció y esto es un gran logro del propio Macri, surgieron nuevos liderazgos que protagonizan distintos distritos del país y en el caso de algunos de esos liderazgos, como el de Horacio Rodríguez Larreta, tienen cosas para conversar con Mauricio Macri y con María Eugenia. Entonces, me parece que lo que cambió también es que la mesa de discusión, si querés, ahora es más ovalada y eso genera más tiempo de intercambio. Pero lo que hay es una convicción absoluta primero en la unidad dentro del PRO y segundo en la unidad de Juntos por el Cambio.



- Estás hablando del PRO y en ningún momento hasta ahora la mencionaste a Patricia Bullrich, ¿por qué?

- Patricia Bullrich se incorporó recientemente al PRO. No es una de las personas que lo fundaron, tiene un recorrido más reciente en el PRO y es una de las dirigentes que manifestó su voluntad de ser candidata a presidente. Y entonces nos encontraremos en una PASO. A Juntos por el Cambio la competencia interna lo fortalece, saca lo mejor de cada uno, como dijo el presidente Macri. Competiremos en una PASO y saldrá lo mejor de cada uno.



- El sector de Macri y Bullrich acusa al de Larreta de dañar al PRO.

- Una de las grandes lecciones de nuestro Gobierno del 2015 al 2019 es que necesitamos, de cara a otra oportunidad que podríamos tener a partir de diciembre, fortalecer notablemente el concepto de Gobierno de coalición, algo que en la Argentina no tiene tanta tradición. Horacio tiene una gran convicción en esos términos. Por eso la expresa en la Ciudad con un verdadero gobierno de coalición, donde gobernamos con el radicalismo, la Coalición Cívica, el partido de Graciela Ocaña, y eso se tradujo en la elección de la Ciudad en un tipo de reglas para competir que le den a todos los miembros de la coalición la posibilidad de presentar su oferta electoral. Ahora, fijadas esas reglas, hay una convicción absoluta de Horacio y de todos los que formamos el PRO en la Ciudad, que queremos que el PRO siga gobernando la Ciudad.



- ¿Tantas diferencias no puede generar que, por ejemplo, los votantes de Fernán Quirós, si termina siendo Jorge Macri el candidato, elijan a Martín Lousteau?

- Yo creo que la transformación que lleva 16 años en la Ciudad, primero con Mauricio Macri y después con Horacio Rodríguez Larreta, tiene una impronta, una ascendencia muy fuerte por parte del PRO. Tanto la transformación física de la Ciudad, el Paseo del Bajo, los viaductos, como los resultados en materia de algunos servicios públicos esenciales para la vida de las personas en educación, salud, seguridad, son muy atribuibles al liderazgo del PRO. Por eso también pienso que quien sea el candidato del PRO finalmente va a conllevar la mayoría de las preferencias en una PASO con independencia del camino más empedrado que tuvo el PRO para definir quién finalmente es el candidato.



- El otro tema espinoso de los que están en discusión dentro del PRO es la provincia de Buenos Aires. ¿Hay chances ahí de un candidato a gobernador conjunto entre Patricia y Horacio o cada uno va a tener ese candidato gobernador?

- En provincia de Buenos Aires el proyecto presidencial que encabeza Rodríguez Larreta tiene probablemente al mejor candidato a gobernador, que es Diego Santilli, el que triunfó en las elecciones del 21, el que le ganó por primera vez en la historia desde el retorno de la democracia a un peronismo unificado en la provincia. La competitividad electoral de Santilli es realmente diferencial. Ahora, Santilli también en el 21 surgió de una paso con Manes y en este caso, si el proyecto presidencial de Rodríguez Larreta tiene una competencia, por ejemplo, con el proyecto presidencial de Patricia Bullrich, también es natural que compitan en materia de candidato a gobernador.

Straface considera que Larreta tiene el tipo de liderazgo para "ser presidente de una coalición amplia".

- ¿Qué tienen de distinto para mostrarle a la sociedad Rodríguez Larreta y Bullrich?

- En el para qué queremos ser gobierno está bastante saldada la discusión, qué cosas queremos hacer cuando cuando seamos gobierno. Y creo que el presidente Macri contribuyó mucho para esto. La gran diferencia está en el cómo llevarlo adelante. Por lo menos esta es la propuesta de valor de Horacio Rodríguez Larreta, que ese cambio que queremos lograr perdure en el tiempo. La Argentina está plagada de episodios reformistas desde que volvió la democracia hasta ahora, en donde parece que iniciamos un proceso de reformas pero después se frena, se retrotrae, se retrocede. Entonces, la gran pregunta de la Argentina es cómo hacer cambio duradero. La profundidad de las reformas que Argentina necesita requiere de mayorías mucho más pronunciadas que quizás en un país que tiene que seguir gobernando en el estado natural de las cosas. Entonces, Horacio está planteando, como hicieron por ejemplo en Brasil entre Fernando Henrique Cardoso y Lula, en Chile, a la salida de la dictadura de Pinochet, con los gobiernos de la Concertación, en Uruguay en los últimos años, o en Alemania, que Merkel lo llamó la gran coalición. Y Horacio tiene para lograr eso, además de la idea de hacerlo, el tipo de liderazgo acorde con gobernar y ser presidente de una coalición amplia, y tiene, me parece, otra credencial muy destacada en él, que es haber hecho un gran gobierno en la ciudad de Buenos Aires.



- Del lado de los halcones, lo que dicen es que van a llegar a esas mayorías, en todo caso, con el bloque de diputados de Milei. Y también que esos grandes acuerdos también te debilitan o te pueden debilitar la raíz de las reformas.

- La profundidad de las reformas que Argentina necesita es tan pronunciada que o la hacés con grandes acuerdos o van a durar muy poco en el tiempo, como por ejemplo le duró a nuestro propio gobierno de Juntos con el Cambio la reforma de la fórmula previsional en el 2017, toneladas de piedra mediante. Hoy Argentina tiene una oportunidad única, el problema es que no proyecta un nivel de confianza en el futuro cercano que le muestre a los que podrían venir a invertir que están dadas las condiciones.



- Lo último, ¿cómo logras después de estas PASO que se están viendo bastante duras entre entre Larreta y Bullrich, unificar las visiones?

- Primero, a través de un liderazgo muy integrador de los dirigentes, tanto de quien gane como de quien pierda. Yo confío en eso y sé perfectamente en el caso Horacio, que cuando gane la PASO va a tener una actitud integradora. No quiere decir contenedora, quiere decir integradora en serio, de entender que hay una parte que eventualmente perdió, que tiene mucho valor en su protagonismo interno también. Y segundo, parece quizás un poco idealista lo que te voy a decir, pero realmente en los modelos de gran coalición es muy importante: poniéndose de acuerdo en el programa, en la gran coalición alemana que señalaba yo de Merkel, tardaron tres meses para discutir 11 puntos. Y como dice Horacio, no se puede improvisar.



- ¿Y si pierde Horacio?

- Más allá de que es un escenario que hoy no me pasa por la cabeza, lo digo en serio, Horacio tiene una profunda convicción democrática. Va a colaborar con Juntos por el Cambio, siempre desde el lugar donde le toque.