El kirchnerismo insiste en la candidatura de Cristina y se prepara un acto multitudinario

Referentes de la fuerza que responde a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner insisten en la necesidad de presionar para que la exmandataria sea candidata en las próximas elecciones presidenciales. El intendente de Ensenada, Mario Secco, de muy buena relación con Fernández de Kirchner, es parte central del operativo clamor que busca impulsar una candidatura que la ubique en la pelea por un tercer mandato.

"La única alterna es Cristina Presidenta, y que ella ordene esto, y si no es ella, tendrá que decir a dónde nos encolumnamos todos", planteó en declaraciones a Radio 10, en sintonía con otros dirigentes del sector.

De esta forma, el intendente clarifica un nuevo foco de tensión en el Frente de Todos que no termina de dirimir la estrategia para definir los nombres a representar al espacio. Un sector del kirchnerismo, en sintonía con el ministro de Economía, Sergio Massa, reclaman un candidato de consenso, y los ministros más cercanos al presidente Alberto Fernández, que es quien encabeza el planteo, ven en la PASO una herramienta para debatir nombres.

El titular de la cartera de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, también se ha mostrado a favor de la interna, al sostener que las PASO configuran "una buena forma de resolver la discusión interna".

En el marco del Congreso del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, el diputado Máximo Kirchner hizo mención al tema: "Las PASO son un instrumento, como la guitarra: depende de quién la agarre suena bien o suena mal. Para no depender tanto de las virtudes del guitarrista, lo mejor es tener una buena partitura y la partitura debe ser un buen programa de gobierno que sea por PASO o por síntesis y se cumpla a partir del 10 de diciembre del 2023. Es la mejor manera de que nuestro espacio salde sus discusiones".

Operativo clamor para el 25 de mayo

Camino al acto del 25 de mayo que preparan las fuerzas que respaldan a la vice, Secco reveló que insistirán en impulsar el operativo que catapulte a la exmandataria a competir por las riendas del país y precisó que aún se ultiman detalles organizativos.

El integrante de la denominada Mesa de Ensenada, afirmó que la convocatoria del próximo 25 de Mayo será "el acto más importante" de todos los que convocó ese sector en las últimas semanas, y aseguró que en esa concentración se volverá a reclamar que la Vicepresidenta se postule a las próximas elecciones.

Y reconoció que, si bien en un primer momento se anunció que la convocatoria para el acto del 25 de Mayo iba a realizarse en la Avenida 9 de Julio de la Ciudad de Buenos Aires, ahora se analiza trasladar el acto a la Plaza de Mayo, no obstante remarcó que "lo único que no cambia es la consigna 'Cristina Presidenta'".

"Si no es Cristina nadie puede llevar el plan económico adelante porque no hay confianza sobre el resto de los dirigentes. La esperanza está puesta en Cristina y ella lo sabe muy bien", precisó.

En la previa del Congreso del Partido Justicialista (PJ), el intendente desarrolló: "No hay otra, no hay plan B y todas esas pavadas que dijeron algunos que tenían intenciones de ser. Está bien que sean, pero la gente va a para otro lado. Nos ponemos al frente del reclamo que hay, que viene desde abajo, y que se ve en cualquier encuesta. Cristina pasa los 30 puntos mientras cualquier otro dirigente no llena el vaso. Los demás no llegan a la mitad de los votos".

En la misma línea, reveló que la vicepresidenta ha sido "invitada desde hace rato", y remarcó que en los barrios la gente pregunta únicamente por ella. "Solo por Cristina y no por otro candidato", subrayó.

El pedido por "Cristina presidenta"

"Es un escenario catastrófico", diagnosticó Secco, y aclaró: "Si se agudiza la crisis, la obliga a presentarse". En esta línea, hizo mención de la presión que tiene la vicepresidenta tras el reclamo del sector, que insiste en sostener que debe competir, a pesar de haber pedido que "no se hagan los rulos" ante la posibilidad y tras aclarar que "no tiene más para dar" luego de su última aparición.

"La compañera tiene una presión tremenda de la gente. La ponen en una plaza y esa plaza explota, y eso se vio en La Plata. A mí me gusta que aparezca para que vean que no está deprimida", concluyó el intendente.