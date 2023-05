Así se prepara La Plata para vivir la experiencia de una Copa del Mundo

A días de que arranque el Mundial Sub 20, La Plata se pone en modo CIUDAD MUNDIAL, aceitando la maquinaria para que delegaciones e hinchas de todo el mundo vivan una experiencia única. Desde del municipio mantienen reuniones a diario con empresarios hoteleros, gastronómicos, del espectáculo y del transporte platense para que quienes vengan a la Ciudad de las Diagonales a disfrutar del Mundial Sub 20 “vuelvan y nos recomienden como destino turístico”, afirmaron desde el ente municipal para la actividad turística (EMATUR).

Calle central de la República de los Niños. Gonet, La Plata

El Ministerio de Turismo de la Nación, por ser una de las cuatro sedes del Mundial Sub 20, incluyó a la capital bonaerense en el Previaje. Quienes compren los paquetes de turismo para la Ciudad de La Plata tendrán un 50% de descuento en hotelería y gastronomía.

Mendoza, San Juan, La Plata y Santiago del Estero serán las sedes del próximo Mundial #Sub20



uD83DuDCDDhttps://t.co/6I5WOhAAWG pic.twitter.com/y3l7jkFZYx — AFA (@afa) April 21, 2023

MDZ habló con funcionarios municipales, provinciales y con empresarios hoteleros y gastronómicos, sobre las expectativas que genera el Mundial Sub 20 en la capital de los bonaerenses

El titular del EMATUR , Daniel Loyola dijo a MDZ: “Cuando nos enteramos que nos habían elegido como una de las sedes del Mundial Sub 20 estábamos exultantes con la noticia. Es un evento muy importante que nos va a poner como ciudad, desde el punto de vista de la promoción, en un lugar impresionante. Más que en La Plata se van a jugar 18 partidos, incluida la final.”

Asimismo, agregó que desde el minuto cero comenzaron a planificar el mes del Mundial en la Ciudad. “Lanzamos la marca 'La Plata Ciudad Mundial', con gigantografías en la 9 de Julio, en la autopista La Plata/ Buenos Aires y en la Ciudad. Estamos en permanente contacto con todos los sectores, tirando ideas para que el turista viva la experiencia de venir a La Plata y tenga la propensión a volver y recomendar. Vamos a poner en todos los taxis códigos QR para que los turistas accedan a nuestra aplicación de turismo en varios idiomas , con mapa interactivo y toda la agenda de lo que pueden hacer en la Ciudad”.

Loyola afirmó que las tres mil plazas hoteleras de La Plata están a tope. "No hay más lugar, entre la FIFA, las delegaciones y las reservas previas ya no quedan plazas disponibles en la Ciudad, por lo que estamos buscando lugares para alojar turistas”.

“El recibimiento a las delegaciones va a ser a todo tango, es una de las características identificatorias de la Ciudad. Tenemos una milonga platense muy particular, en Semana Santa, en el Pasaje Dardo Rocha hacemos la milonga más grande del mundo con pogo de tango incluido. Es fabuloso, viene gente de todo el país y el mundo a participar”, sostuvo el titular del EMATUR. Festival de Tango La Plata

En cuanto a las atracciones turísticas que van a encontrar quienes visiten la Ciudad por el Mundial Sub 20, el funcionario municipal dijo: “Estamos trabajando contrarreloj para poner a disposición de los turistas el primer bus eléctrico de turismo de la Argentina. Además, tenemos para ofrecer una amplia oferta cultural. La Plata es una ciudad única en el mundo por su diseño, por lo que contaremos con visitas guiadas en varios idiomas. Para quienes quieran bicicletear, los 45 kilómetros de bicisendas que tenemos en la Ciudad, vamos a disponer de bicicletas y cascos. Además, contamos con varios polos gastronómicos de primer nivel, más una serie de propuestas desde el Estado y desde lo privado, destacándose un Fan Fest itinerante con juegos, pantallas gigantes y foodtrucks para vivir la experiencia mundial”.

Empresarios, comerciantes y el municipio están expectantes por los ingresos y los puestos de trabajo temporales que va a generar el Mundial Sub 20 en La Plata. “Un fin de semana largo le deja a la Ciudad unos 150 millones de pesos, promedio. Asi que imaginate lo que va a ser con el Mundial”, graficó el titular del EMATUR, Daniel Loyola, quien agregó que actualmente el turismo, la gastronomía y el hotelería dan trabajo, de manera directa e indirecta, a más de veintidós mil personas, “algo que seguramente se duplicará en los próximos días”.

Desde el municipio platense confirmaron a MDZ que están coordinando acciones conjuntas con el ministerio de Seguridad bonaerense para garantizar la seguridad de las delegaciones y los turistas. Los días de partidos la municipalidad montará un operativo de ordenamiento urbano, con inspectores, señalética en las calles y puestos de información para una correcta ubicación de los hinchas que arriben a la Ciudad.

Hoteleros y gastronómicos platenses expectantes por el Mundial Sub 20

La ciudad de La Plata en los últimos años se convirtió en un polo hotelero y gastronómico, que no tiene nada que envidiar a ninguna capital del turismo mundial; los empresarios del rubro se preparan para brindar una experiencia de primer nivel a los turistas y delegaciones que se alojen en la ciudad de las diagonales.

En diálogo con MDZ el empresario gastronómico platense Carlos Leuzzi, presidente de PULPA (cámara que agrupa a los empresarios gastronómicos de La Plata), dijo: “Lo primero que pienso es que el Mundial nos encuentra en un nivel gastronómico muy alto. La gastronomía en La Plata esta entre las mejores del país por la gran cantidad de opciones que tenemos. Los empresarios gastronómicos supimos aggiornarnos y apostar por nuestra ciudad”.

Carlos Leuzzi -junto a su hermano son dueños de emprendimientos gastronómicos en las principales plazas turísticas de Argentina, en Miami y en España - resaltó: “La Plata es una de las plazas que mejor funciona y más factura del país. Estamos a un nivel óptimo para recibir este tipo de eventos. Tenemos polos gastronómicos distribuidos en puntos estratégicos y lugares para el turista que viene a ver un partido se quede dos o tres días disfrutando de la Ciudad”. Patio del complejo gastronomico Baxar Mercado de La Plata

Por su parte Natalia Eusebi, que junto a su marido Sergio Sosa son propietarios del Hotel Howard Johnson Plaza Convention Center &Spa La Plata y del complejo gastronómico “El Retiro”, confirmó a MDZ que en su hotel se van a alojar las delegaciones de Inglaterra, Japón y Guatemala. “Estamos con muchas expectativas, estamos al 100% de la ocupación de las plazas hoteleras. Las delegaciones que se van a hospedar en nuestro hotel quedaron muy conformes con los servicios que les podemos brindar. Somos un hotel resort y estamos ubicados en un entorno natural que no lo tiene el resto del hotelería platense”, explicó. Hotel Howard Johnson Plaza Convention Center&Spa La Plata

“Dentro del complejo tenemos el polo gastronómico de “El Retiro”, que es único por su servicio de espeto corrido, contamos con dos locales de comida japonesa y ofertas gastronómicas, algo que fascino a las delegaciones que no se tienen que mover del entorno”, remarco Natalia Eusebi

Recordemos que Argentina fue designada sede del Mundial Sub 20 el 17 de abril, tras la decisión de FIFA de quitarle a finales de marzo la organización a Indonesia, por lo que en muy poco tiempo se tuvo que organizar todo.

Algo a lo que hizo referencia la propietaria del complejo hotelero gastronómico de “El Retiro”: “Armamos todo en tiempo récord. Contamos con más de 150 habitaciones y había reservas tomadas del Previaje, por lo que dentro de la disponibilidad que nos quedaba tuvimos que acomodarnos a los pedidos que nos hacían desde las delegaciones”, señaló.

“Cada delegación va a ocupar entre 35 y 45 habitaciones, además nos pidieron el salón de eventos y las salas de reuniones con las que cuenta el hotel para adaptarlas a sus necesidades que son un área de video, gimnasio, sala de masajes, consultorio médico y la sala de prensa. Por lo que tuvimos que reforzar tanto el plantel del hotel como del complejo gastronómico, para poder cumplir con las exigencias de las delegaciones y de nuestros clientes habituales", añadió Eusebi.

Por otra parte, propietarios y administradores de departamentos de alquiler temporario, están expectantes con la llegada de los fanáticos que vendrán a la ciudad de La Plata a alentar a sus seleccionados. Francisco administrador de 5 departamentos, que se alquilen por las diferentes plataformas utilizadas por los viajeros, dijo a MDZ que tiene todo reservado para los días de los partidos. Al ser consultado cuantos días en promedio se quedaban los turistas en la Ciudad, respondió: “Entre 2 y tres días. Hay un grupo de japoneses que alquilaron una semana completa, pero es una excepción”.

Por último, desde el estadio Diego Armando Maradona, ex Ciudad de La Plata, confirmaron que trabajan contrarreloj para cumplir con los requerimientos exigidos por FIFA para que se puedan disputar los partidos; entre los que se destacan el arreglo del techo, tareas de mantenimiento en vestuarios, baños y tribunas. Y la colocación de los paneles de pasto en la cancha, con el tiempo suficiente para que “el césped pueda tejer su trama entre los paneles y así evitar lesiones de los futbolistas”, según explico uno de los encargados de esta tarea. Entrada de calle 25. Estadio Ciudad de La Plata; Diego Armando Maradona

Sobre las tareas de mantenimiento que se están haciendo en el Estadio Ciudad de La Plata no se mostró tan optimista y dijo: “Estamos a días del primer partido en La Plata y recién este jueves nos trajeron los materiales. Reclamamos las lonas para cubrir los parches del techo y no nos dieron respuestas, por lo que no creo que este a un cien por ciento para el primer partido”.