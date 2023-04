Video: a horas de las elecciones, continúa la campaña sucia hacia una lista de Cambia Mendoza en Maipú

Son días calientes en Maipú, a horas de las elecciones PASO donde el frente Cambia Mendoza espera dar el batacazo y allanar el camino de cara a las generales del 3 de septiembre con el claro objetivo de arrebatarle al peronismo el único bastión que le queda en el área metropolitana. Pero las denuncias entre distintas listas del propio frente continúan, inclusive en la jornada previa al acto democrático.

Desde el sector de Mauricio Pinti Clop gritaron a viva voz "persecución política" e hicieron trascender fotos y videos, además de la denuncia formal presentada en el Ministerio Público Fiscal este sábado. Clop, el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Maipú y precandidato a intendente del departamento por Cambia Mendoza, denunció que le destruyeron cartelería, sumado al robo de carteles tipo columneros. Clop remarcó la impotencia de ser "el único al que le estaban realizando estos actos que

atentaban sobre uno de los pilares de propaganda de campaña".

La diputada nacional Jimena Latorre denunció días atrás que aparecieron carteles rotos del candidato Mauricio Pinti Clop y responsabilizó al otro contendiente radical, Néstor Majul. "210 carteles rotos del único candidato que propone algo distinto en Maipú", lamentó Latorre.

Luego, Julio Cobos salió a bancar a Clop y también cargó contra Majul, actual subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad.

La campaña sucia entre radicales de Maipú sumó otro episodio entre las últimas horas del viernes y las primeras del sábado, a 24 horas de las PASO. Esta vez, uno de los tantos episodios violentos que denunció Clop quedó grabado por una cámara de seguridad.

Las imágenes son por demás claras: se ve como una camioneta Toyota Hilux blanca (patente PFE 766) se detiene y de ella bajan personas que rompen la cartelería de Mauricio Pinti Clop. Desde el atacado sector del radicalismo maipucino indicaron que la camioneta pertenece a la empresa "Transosgi SA" ubicada en calle Azcuenaga, del distrito de Lunlunta, y que es "propiedad de los reconocidos empresarios maipucinos, los hermanos Sperdutti". Ante esta situación, la apoderada de la lista 501 C del Frente Cambia Mendoza realizó la denuncia D-32655/23 correspondiente al Ministerio Público Fiscal.

A horas de la elección, el comunicado que hicieron trascender desde el círculo de Pinto Clop indica que "lama la atención que es la misma empresa que le proveyó un minibús Volkswagen modelo 2013 (dominio OWB 218), al otro precandidato Néstor Majul para su campaña".

"Pareciera que quedan pocas dudas sobre quiénes serían los responsables de intentar disminuir visibilidad de una nueva propuesta para la intendencia de Maipú", precisaron. Pinto Clop aseguró que "no se trata de romper carteles, de robarlos o los actos de vandalismo. Se trata de intentar imponer viejas prácticas de la política para que no podamos con libertad dar a conocer mi propuesta para los maipucinos. Estamos hartos, y en particular estoy cansado de las persecuciones que he sufrido las últimas semanas. Espero que el domingo empecemos con una nueva historia".