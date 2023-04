Profesor, escultor y metalúrgico: quién es Silvio Sánchez, el outsider que quiere ser intendente de San Rafael

El domingo los vecinos de San Rafael deberán optar entre 12 precandidatos a intendente. En la primera línea de boleta única habrá rostros conocidos pero uno completamente nuevo. Se trata de Silvio Sánchez el precandidato del partido Valle Grande.

El outsider de la política tiene 43 años y tres profesiones: docente, metalúrgico y escultor. “Soy profesor de historia desde hace 12 años y escultor hace 20 años”, contó Silvio Sanchez. Nació y vivió en Monte Comán hasta los 24 años -a 50 kilómetros de la ciudad de San Rafael-, después se mudó más cerca del centro donde vive junto a su familia.

La herrería y la elaboración de artesanías surgió en el 2001 como una salida económica a la crisis. “Aprendí a soldar en la escuela secundaria y con un amigo pusimos un taller. Las artesanías llegan por la crisis. Íbamos al club del trueque y era muy difícil llevar una reja para intercambiar. Entonces empezamos a hacer artesanías que cambiábamos por comida, productos locales, ropa o dinero. En ese tiempo había muchos tipos de moneda”, comentó el precandidato a intendente.

Con sus esculturas Silvio Sanchez recorrió ferias y hasta ganó un concurso. Su escultura “Un paseo por nuestra juventud” está en el Paseo de los Jóvenes al lado del skatepark. En sus obras utiliza materiales reciclados, sobre todo hierros y metales que encuentra entre la basura. Actualmente, se dedica solo a la docencia y hace trabajos artísticos por encargo.

El partido Valle Grande

La idea de armar un partido político independiente que no tuviera relación con ninguna fuerza política tradicional nació hace 5 años entre los vecinos de Cuadro Nacional. El propulsor fue Juan Francisco Caraban Maturano, un tapicero de la zona. “Un día Juan llegó a mi casa y me contó la idea, me convenció y nos pusimos a trabajar. En las elecciones pasadas no llegamos con todos los papeles que nos pedía la Junta Electoral. Hoy tenemos los avales y afiliados”, dijo Silvio Sanchez.

“No estamos vinculados a empresarios ni a ninguna caja del Estado. Somos autónomos. Es una idea pequeña con mucha esperanza. Entramos casi por la ventana porque siempre nos pusieron muchas trabas”, agregó el dirigente vecinal.

En cuanto al nombre del partido, Silvio Sánchez explicó que eligieron “Valle Grande” porque es un lugar muy representativo de San Rafael. “Es un ícono del departamento. Nos pareció una buena referencia para no ligarnos políticamente a nada o nadie”, señaló. El resto de los dirigentes de la lista son vecinos de los alrededores de la calle Maza entre Sueta y El Fortín. Hay empleados, docentes, profesionales y emprendedores.



Propuestas del partido Valle Grande

En cuanto a propuestas, Silvio Sánchez señaló dos ideas puntuales que tienen que ver con el estacionamiento medido y el canal que pasa por calle Alberdi. “Queremos implementar un sistema de estacionamiento con una aplicación porque a veces no hay tarjetas o uno no puede saber cuánto tiempo se queda en el lugar. Es un sistema más ecológico y que funciona en otras ciudades como Córdoba”, dijo el profesor de historia. En cuanto al canal de la calle Alberdi, proponen que se cubra para que sea una zona más segura para peatones y ciclistas.

“No pretendemos gastar dinero que no tenemos ni gastar dinero del pueblo en cosas extravagantes. Durante el tiempo de campaña hemos hecho un puerta a puerta más silencioso y personal”, cerró Sanchez esperanzado en conseguir el 3% de los votos que le permitan competir en las elecciones generales de septiembre.