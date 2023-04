Decepción entre militantes y dirigentes que esperaban a Cristina Fernández de Kirchner candidata

Si bien militantes, funcionarios y legisladores resaltaron, post “clase magistral” la claridad de los pensamientos y la visión de la realidad que tiene la vicepresidente, la militancia esperaba irse de La Plata levantando las banderas de “Cristina presidenta”. Fue la propia “jefa” la que se encargó de desactivar el operativo clamor con su “no se hagan los rulos”.

MDZ estuvo entre dirigentes y militantes en el Teatro Argentino de La Plata para saber de primera mano que sintieron ante el nuevo rechazo de Cristina Fernández de Kirchner a ser candidata. Reinó la decepción, aunque la expectativa también de que la vicepresidenta sea quien marque el rumbo de cara a las elecciones presidenciales.

Un legislador de peso en la Legislatura bonaerense, le dijo a MDZ en off: “Yo no descarto nada. Falta para el cierre de listas y mantengo la esperanza de que esté Cristina. Sabe que la necesitamos”. “El pueblo la necesita, para salir adelante. Ella lo sabe”, se corrigió.

"No se hagan los rulos", dijo Cristina apenas arrancó el discurso.

Una perlita de la noche se dio cuando se cruzaron dos funcionarios nacionales de primera línea y uno saludó: “Hola, ¿qué hacés acá?, pensé que no venías”. La respuesta fue: “Soy peronista. Tenía que venir”, para rematar con una sonrisa cómplice entre los dos.

Entre la militancia que pudo entrar al teatro y los que se quedaron afuera haciéndole el aguante a “la jefa” tras el acto decían unos a otros, como dándose aliento, “Cristina nos dejó esperanza”.

Un grupo de militantes, identificados con las remeras de “Unidos o dominados”, al ser consultados por MDZ si esperaban algo más del discurso de Cristina, afirmaron: “Anhelábamos que fuera candidata; sinceramente esperábamos algo más, que dejara entrever su candidatura o algo más. Pero nos vamos contentos y en paz porque Cristina, como dijo en su discurso, lo dio todo por el pueblo argentino”. El que tomó la voz cante del grupo dijo que”Cristina dejó una frase que en lo personal me impactó muchísimo que es ‘Ya di lo que tengo que dar’; y es verdad ya dio lo que tenía que dar”, tratando de encontrar un consuelo.

Un legislador del Parlasur, que encabezaba un grupo de militantes de la agrupación Oktubre, destacó el diagnóstico que hizo la vicepresidente del país. Eso sí, la desligó de toda responsabilidad. Ante la pregunta, si esperaba que Cristina diga que iba a ser candidata, respondió: “Ya dijo que no, entiendo que algunos compañeros la están esperando y eso es algo que tiene su lógica, es nuestra conductora”.

Sincerándose, manifestó: “Nosotros ya hicimos el duelo, vamos a seguir extrañando lo vivido con Néstor y Cristina. Ahora tenemos que buscar un peronismo que dé las respuestas a este momento y que tenga atributos para mantenerse en el poder. El peronismo tiene muchos candidatos, no te voy a mentir, ahora estamos reculando en chancletas, pero todavía podemos instalar un candidato que sea competitivo; Scioli puede ser uno”.

Por su parte, un diputado del Frente Renovador sostuvo que el mensaje que dio Cristina Fernández de Kirchner fue “muy profundo”. Al consultarle si Massa era el plan B respondió: “Obviamente, me encantaría, destaco de Sergio la capacidad que tiene y la garra que pone para que el país salga adelante. Me gustaría que tenga su oportunidad”. Y agregó que no están pensando en un PlanB. “Estamos pensando en un Plan A que nos pueda dar una opción competitiva para las elecciones y creo que la podemos tener”, concluyó.

Un militante jujeño, que viajó más de un día para llegar a La Plata y tuvo que conformarse con ver a Cristina Kirchner por pantalla gigante afuera del Teatro Argentino, se mostró decepcionado porque la vicepresidente no va a ser candidata. Encontrando un cierto consuelo manifestó: “Entendemos que fue precavida y que dejo un mensaje muy claro para todo el pueblo, que tenemos que procurar la unidad de todos”

Axel Kicillof estuvo junto a Máximo Kirchner en la platea. Es de lo que más impulsa el operativo clamor.

En cuanto a quien debería ser el candidato, planteó que “debe debatirse en plenarios y tener consenso nacional”. “Yo no pienso votar a otro candidato puesto a dedo como fue con Alberto. Nuestro candidato tiene que ser realmente de todos”, aseveró.

Por último, un militante de La Cámpora, ya entrado en años, reconoció a MDZ que esperaba algo más de Cristina. “La sigo siempre, voy a todos lados y uno espera que ella se candidatee. Es la referente del campo nacional y popular, es nuestra jefa espiritual, por eso nosotros queríamos hoy que tome el mando de mariscal y que diga que va a ser candidata. Nosotros vamos a estar ahí para acompañarla”, manifestó.

“Cristina ahora debe poner a alguien nuestro del riñón del espacio. Nosotros confiamos en la decisión de ella, queremos un gobierno con las bolas bien puestas que gobierne para las mayorías. Votamos a Alberto para que gobierne para las mayorías, no para las grandes corporaciones”, señaló.

Por más que gran parte de los dirigentes y la militancia busquen consuelo resaltando que Cristina Kirchner ya dio todo lo que tenía que dar. Muchos se fueron de la Ciudad de las Diagonales llevándose, además de la carpetita de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, una profunda sensación de desamparo.