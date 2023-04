De ser bloqueada por Suarez a candidata a vice: "No soy la loca de Twitter"

La decisión de Alfredo Cornejo de elegir a Hebe Casado como candidata a vicegobernadora sorprendió a propios y ajenos. Si bien su nombre era uno de los que se mencionaban, la propia Hebe admitió que era poco probable y que ella misma se vio sorprendida. En su currículum se destaca su ejercicio de la actividad privada como médica inmunóloga y su paso por la Legislatura como senadora provincial. Pero un factor que ha generado preocupación es su uso de las redes sociales, sobre todo Twitter, donde tiene un perfil provocador con mensajes que han desatado polémica repercutiendo incluso en medios nacionales. "Una cosa es la Hebe de Twitter y otra la Hebe real", se defendió y admitió que le han solicitado que asesores le lleven su cuenta y ella se niega a aceptarlo.

"Me han pedido llevarme la cuenta de Twitter. Me he negado y me voy a seguir negando. Todos mis tuits tenían un sentido y querían llamar la atención respecto a lo que se estaba haciendo en la pandemia. Esos tuits han permitido que esté en ese lugar. No me hubiese hecho conocida y hubiese pasado como una legisladora más de las tantas que pasan por la legislatura sin pena ni gloria", explicó en diálogo con MDZ Radio.

Específicamente, hizo comentarios desafortunados que generaron repercusión como el día que Argentina llegó a 30 mil personas fallecidas por covid". "Son 30.000 no como los otros 30.000", manifestó en aquel entonces en referencia a las víctimas de la dictadura militar. Otro comentario que generó repudio fue el que hizo durante una protesta de mujeres en el marco de una marcha del movimiento Ni una Menos. "Ni una menos por la falta de vacunas", lanzó cuestionando al gobierno nacional.

Casado fue controvertida por las redes pero también en su rol de legisladora. Desde el senado impulsó proyectos que iban en contra de los protocolos que regían en la provincia y muchos países del mundo. Se expresó en contra del uso obligatorio de barbijo y se burló de las restricciones que regían para la circulación nocturna. Hoy muchos le destacan a Rodolfo Suarez cómo manejó la provincia durante la pandemia con más flexibilizaciones que en el resto del país, pero para Hebe Casado eran insuficientes.

"Creo que Mendoza se destacó respecto a otras provincias en la pandemia por las medidas que se tomaron. Todas esas medidas que se tomaron las propuse yo a través de proyectos en la Legislatura y se las propuse a Suarez personalmente. Al principio tenían resistencia pero después se vio que eran lo correcto. Las medidas tenían argumento y una base científica. Yo no hablo por hablar. Soy inmunóloga. No puedo decir cosas que no corresponden", esgrimió.

El día que Suarez la bloqueó en WhatsApp

Si bien Alfredo Cornejo afirmó que Rodolfo Suarez le dio el visto bueno a la precandidatura de Hebe, la relación de la sanrafaelina con el gobernador ha tenido altibajos. A tal punto, que en una entrevista el propio Suarez reconoció que la había bloqueado en WhatsApp .

"El vínculo con Saurez quedó bien. Estuve un semana bloqueada en WhatsApp nada mas", bromeó en MDZ Radio al rememorar aquel episodio. "Cuando el me bloqueó nosotros veníamos peleando mucho en San Rafael por las libertades. Emir Félix le tenía mucho miedo al covid y teníamos un régimen tipo el de Gildo Insfrán en Formosa. No podíamos salir a otros departamentos, no podían entrar turistas a pesar de que el turismo interno estaba habilitado en la provincia", recordó.

Hebe Casado junto a Alfredo Cornejo.

"San Rafael es un departamento turístico primordialmente y los prestadores estaban ahogados por deudas y no los dejaba recibir turistas de otros lugares de Mendoza. En el Valle de Uco y Malargüe recibían y nosotros no podíamos hacer nada. Habíamos peleado muchísimo junto con las cámaras para que Emir accediera a abrir un fin de semana largo para recibir a turistas que venían de afuera y cuando casi lo habíamos conseguido, Suarez dio marcha atrás respecto al turismo interno. Lo llamé bastante enojada y me bloqueó", admitió.

A pesar de la preocupación que muchos tienen por los comentarios que hace en Twitter, son varios los factores por los que Cambia Mendoza la eligió como candidata. "Han pasado diferentes hechos que hicieron que Alfredo me eligiera a mi. Trabajo de personas del PRO de Mendoza y Nacional. Creo que esa responsabilidad es la que ahora siento sobre mi espalda", destacó Casado en alusión a su cercanía con los equipos de Patricia Bullrich. Casado milita la candidatura presidencial de Bullrich.

Sobre su personalidad combativa reiteró que no hay que guiarse por lo que se ve en Twitter y que tiene una buena relación en general con todos los dirigentes. "No soy la loca de Twitter, soy una persona accesible", remarcó. "En general me llevo bien con todo el mundo, fuera de Twitter. Me da tranquilidad saber que voy a estar rodeada por gente con mucha experiencia como Martín Kerchner, Mercedes Rus, o intendentes como Marcelino Iglesias, Gustavo Soto y Walther Marcolini. No voy a estar sola intentando buscar esos consensos", señaló en referencia al rol que tendrá como vicegobernadora.

Justamente, la tarea del vicegobernador es buscar acuerdos en la Legislatura y más allá de que Hebe Casado admite diferencias con el peronismo o con el líder de La Unión Mendocina, Omar De Marchi, considera que no habrá margen para no acordar medidas que son necesarias para Mendoza.

"Creo que esos consenso tienen que ver con las necesidades de los mendocinos. Si del otro lado se oponen por oponerse va a ser la propia ciudadanía la que empuje esos consensos por el bien de Mendoza", sostuvo. "Uno lo que va a tratar de aprobar en la Legislatura son leyes que tienen que ver con un plan de gobierno. Omar De Marchi se ha ido del frente pero tenía, no sé si las sigue teniendo, ideas similares. Oponerse por oponerse lo dejaría todavía peor parado de lo que ya está", manifestó cargando las tintas contra el diputado nacional que aspira a gobernar Mendoza.

Casado lleva años enfrentada con Omar De Marchi y descalificó el armado que hizo de cara a las elecciones y afirmó que se trata de "un cocoliche de varias fuerzas, con algunos pro mineros otros anti mineros. "No sé cómo va a alinear a su tropa ni cuántos legisladores va a meter en la Legislatura", manifestó para luego criticar directamente al dirigente lujanino.

"De Marchi venía jugando con su salida hace rato. En 2021 tensó la cuerda para irse y fue Patricia Bullrich la que lo convenció de quedarse. También en 2019 fue precandidato a gobernador pese a que se le había ofrecido ser vice de Rodolfo Suarez. Siempre le gustó ser estrella. Siempre. Juega para él y no para un partido o equipo. Como le gusta ser estrella, tensa la relación o busca la forma de llamar la atención", finalizó.