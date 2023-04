Mario Vadillo: "Le decimos a la ciudadanía mendocina que ojo con votar a los mismos de siempre que se presentan diferentes"

Mario Vadillo, exlegislador y precandidato a gobernador de Mendoza en representación del Partido Verde, conversó con MDZ acerca del desafío electoral que encarará este 11 de junio en las elecciones PASO provinciales con su espacio que es el único que va por afuera de un frente. Entre los temas abordados, Vadillo hizo mención a la decisión de no aliarse con Omar De Marchi, la Ley 7.722 que prohíbe el uso de sustancias químicas y garantiza el recurso hídrico, la concepción de las terceras fuerzas, la gestión de Rodolfo Suarez, las coincidencias de su partido con el peronismo y la presencia de "viejos conocidos" en las listas, entre otras cuestiones.

- Mario, ¿cómo te preparás para esta campaña en Mendoza?

-Estamos muy contentos de poder dar otra vez esta batalla eleccionaria. En la última nos fue muy bien, salimos como tercera fuerza política, enfrentando a los dos aparatos, tanto al de Cornejo como al del kirchnerismo. Y en esta se nos agrega también que vamos a tener al cornejismo, al demarchismo -que son parte de lo mismo porque eran del mismo frente- y no sabemos todavía con qué peronismo nos vamos a encontrar. Pero lo que entendemos es que Mendoza ya lleva 40 años gobernada por los mismos y hemos tenido los mismos fracasos y estancamiento. La verdad que la provincia ha decrecido y lo único que ha hecho es sacar a nuestros hijos. Con gran tristeza, tantas familias han perdido sus hijos que se han ido a otra provincia por no tener futuro. Y eso es lo que nosotros, el Partido Verde, que es un partido de gente joven, es lo que queremos darle: un futuro.

- ¿Qué hiciste durante estos años que dejaste la Legislatura? En lo personal, ¿a qué te dedicaste y cómo estuviste en el rol de armado político?

-Primero, porque tal vez muchos no sepan, yo siempre he sido abogado, es decir, que mi rol en la política solamente fueron cuatro años de diputado. Volví a abrir el estudio y atender a las personas comunes que tenía... Mis clientes. Y en materia política yo soy presidente del Partido Verde y mi rol ha sido institucional. Tratar la organización del partido, que se mantuviera activo y las propuestas. Se trabajó mucho en los departamentos con bastantes requerimientos de los vecinos, así que eso fue lo que ha estado hasta ahora funcionando.

- Recién mencionabas lo que es enfrentarse tanto a Alfredo Cornejo como a Omar De Marchi. Hace días le dijiste que no al frente de De Marchi. ¿Hoy considerás que fue la decisión correcta?

-No le dije que no a De Marchi. Lo que estaba gestándose era un frente. Obviamente que la provincia tiene un tema institucional muy grande, que es una concentración de poder en manos de Cornejo, sobre todo institucionalmente, ya que ha puesto todos los funcionarios propios en los entes de control. Funcionarios que eran parte de su Gabinete en lo que es la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. De mantenerse o agravarse la cantidad de diputados y senadores, podría tener lo que es una mayoría absoluta en las Cámaras que le permitiría cambiar la Constitución, tener mayor cantidad de jueces en la Corte, tener reelección indefinida... Es decir, le liberaría las manos para hacer lo que él quiera. Y, obviamente, que Cornejo es una persona que usa el poder en forma absolutista y eso a nosotros, como ciudadanos, nos tendría que alertar de que no debe suceder. La República necesita que los poderes se controlen y Cornejo eso no lo hace.



Cuando vemos este tema de que armaba el frente (de Omar De Marchi), nosotros evaluamos estos temas. Es decir, ¿tenemos la cantidad de partidos que querían ese rol? No, encontramos a De Marchi, que estaba en la misma posición de Cornejo. Encontramos que no quiere hacer PASO para definir liderazgo, las mismas propuestas que ha tenido Cornejo. Salen del mismo del mismo frente, ¿no? Es decir, en el caso de De Marchi, ha votado cuando se quería ampliar la Suprema Corte de Justicia por parte de Cornejo. Sus legisladores también apoyaban eso y también apoyaron hasta el aumento de la cuota para los afiliados de OSEP. Si no había un acuerdo programático en esos puntos, no se podía armar ningún frente.

-¿Cuáles son tus sensaciones sobre el cierre de listas en partido y qué pensás sobre el hecho de que haya muchos "viejos conocidos" en otros espacios?

- Lo que encontramos después de ver los diferentes frentes y las composiciones es que son las mismas caras y los mismos personajes que toda la vida han vivido del Estado. Son los que en la Legislatura votaron contra la Ley 7.722 y que hoy están dispuestos a privatizar el agua. Son los que gobernaron y endeudaron a la provinca por los negociados políticos y malas gestiones. Son los mismo que inventaron los curros políticos como las fotomultas, la RTO, los registros del automotor, las tachas, etc. Son los de siempre. Hemos visto que han hecho caja política con el IPV regalando más de 55.000 viviendas y desfinanciaron a la OSEP por la cantidad de ñoquis que pusieron.

Nosotros desde el Partido Verde queremos terminar con estas castas políticas. Nuestra lista es de un partido único que está compuesto por gente joven que nunca ha vivido de la política. Gente que nunca ha vivido de la política y que, por su compromiso ecológico y por querer una Mendoza distinta, se ha presentado. Por eso le decimos a la ciudadanía mendocina que ojo con votar a los mismos de siempre que se presentan diferentes, pero son los que después arreglan debajo de la mesa.

- Muchos opositores suelen cargar contra Cornejo. Bueno, bien, ahora lo mencionaste, pero veo que vos tenés una fuerte impronta también contra Rodolfo Suarez. En general, en temas de gestión -quizás- sos de lo que más lo critica.

-Lamentablemente uno ve que Suarez, aunque tiene un estilo mucho más suave de gobierno, toma las cosas como propias. Usa la residencia de Gobierno para que su hija haga un video comercial y me parece mal. Que su hijo ande en helicóptero de la Gobernación me parece mal... Y ahora que use la cuenta oficial para proponer cargos políticos electorales de su partido está mal. También, para mí, Suarez ha sido un gran fracaso porque no ha llegado a cosas en las que coincidimos, como el Banco Digital o el cannabis medicinal, propuestas que yo como legislador las inicié. Él dijo que las iba a hacer y tampoco las hizo. Ni siquiera hizo la reforma constitucional, que también necesitábamos en la provincia.

- ¿O sea que estás a favor de la reforma constitucional en un eventual gobierno de Mario Vadillo?

- Obviamente. Nosotros necesitamos reforma porque hay nuevos derechos, derechos de tercera y cuarta generación que tienen que avanzar en la provincia. Por ejemplo, con una persona estábamos hablando de si quería integrar una de las listas de Diputados y me dijo que con la Constitución actual puede ser diputado porque no están las persona con discapacidad. Fíjate lo que atrasa nuestra Constitución.

- Cambiando un poco de tema. Saquemos al radicalismo y vamos al peronismo. Su inestabilidad, ¿en qué términos impacta en el Partido Verde respecto a la hora de seducir al electorado?

- Nosotros tenemos una gran coincidencia con la parte ideológica de lo que es el peronismo. Creemos que la justicia ambiental no se puede dar sin justicia social. Esto es clave. Lo que pasa es que el Partido Verde avanza hacia algo que el peronismo nunca avanzó, que es la justicia ambiental. Entonces, nosotros vemos con mucha tristeza un peronismo totalmente abatido, un peronismo que no defiende a los trabajadores. En Mendoza los trabajadores del Estado han perdido el 50% de sus ingresos reales y no veo a ningún peronista que esté peleando por eso. Es grave. He visto a un peronismo que vota a favor de la Ley 7.722 para voltearla, como hizo en su momento el grupo de Anabel Fernández Sagasti. Me parece que han vendido totalmente la bandera del peronismo. La verdad es que por cargos políticos y por imponerse dentro del peronismo local, el grupo camporista ha tirado por la borda muchas cosas que nosotros entendemos que hay que tenerlas como bandera, como es la defensa de los trabajadores.

- Y, respecto a lo que es la tercera fuerza en sí, desde el Frente de Izquierda también están en su campaña tratando de disputarla. De esta forma, es al Partido Verde al que suelen apuntarle...

- Nosotros somos una de las tres fuerzas. Acá obviamente que hay intereses, a veces periodísticos, que avanzan sobre el tema de quiénes son la tercera fuerza. Ya lo ponen a De Marchi como tercera fuerza, cuando hace nueve años que no ha tenido una pelea afuera de un frente. Es decir, que yo no sé qué mide De Marchi. Y la verdad es que hoy en día nosotros sí sabemos que hubo 100.000 familias mendocinas que nos votaron y que esa familias están esperando que nosotros lleguemos a la Gobernación y a los municipios, porque quieren salirse de este juego entre dos fuerzas que realmente no defienden a la familia mendocina. Defienden intereses de Buenos Aires, intereses nacionales y no locales.

- Mario, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con José Luis Ramón?

- No sé, hace muchos años atrás.

-¿Y cómo tomás hoy en día la pelea? ¿Es más una sensación de tristeza o enojo por tu parte?

-La verdad que este tema yo lo he dejado atrás porque, como ciertas cosas que a uno le pasan en la vida de traiciones, uno las deja atrás porque tampoco tiene que andar envenenado en su vida. Hay que sacar esas cosas porque cada uno elige su destino y elige su responsabilidad ante la sociedad por los hechos que hace. Yo creo que en mi cargo como diputado cumplí con el rol que nos dio la sociedad y, a su vez, sigo tratando de que de que la familias mendocinas tengan una oferta electoral que defienda a los consumidores y a los trabajadores y que tenga como eje la transparencia gubernamental, que tanto nos falta acá. Y, obviamente, con el cambio climático necesitamos un partido que tenga como eje la bandera de la protección del agua. Mendoza se está quedando sin agua y entonces es esencial para la vida. Entendemos que los otros partidos lo que están buscando hacer, primero, megaminería extractivista para los negocios con las mineras y, después -desgraciadamente- el propio Gobierno está metiendo a Mekorot, una empresa israelita, al manejo de la privatización del agua de Mendoza.

- Respecto a lo que es minería a gran escala, ¿cómo pensás que pueden coincidir en un mismo frente, por ejemplo, Jorge Difonso, de Unión Popular, y el Partido Libertario, que tienen dos idearios totalmente diferentes en ese tema?

- Ahí es donde no hay acuerdos programáticos. Si hubiese uno, tendría que figurar en un convenio para hacer el frente. En qué cosas están a favor y en qué en contra. Siempre las propuestas electorales tienen que ver con que la oferta electoral sea transparente para el elector. Pero básicamente yo tengo que decirle al elector si estoy a favor del agua o si estoy en contra. Es decir, esto es claro y está bueno el que lo dice. Si los libertarios dicen 'yo quiero la megaminería' me parece muy bien porque sabés a qué te enfrentás y quien lo vota quiere hacer eso. Yo creo que acá están buscando figuras para ganar elecciones, pero después van a hacer cualquier cosa. Entonces, por eso el Partido Verde es muy claro. Nosotros estamos a favor de la 7.772. La defendimos en la Legislatura, con Marcelo Romano, sino también en las calles. Y eso es lo que uno necesita: estar junto con las familias que salieron a defender el agua en Mendoza. Creo que lo que pasa con De Marchi es que tiene que dejar claro qué va a hacer con el 7.722. Él solo definió, acá mismo en MDZ, que era solo un número. Yo creo que no es un número. Es la defensa del agua en Mendoza y la protección que tienen los mendocinos para que no contaminen el agua. No para que no se haga minería, sino para que no contaminen el agua.