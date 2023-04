Mario Vadillo se anticipó al cierre de listas y oficializó su candidato a vice

Este jueves el Partido Verde oficializó quién será el compañero de fórmula de Mario Vadillo en la elección de gobernador. Quien aparecerá en la boleta junto al candidato de los verdes será el diputado provincial Emanuel Fugazzotto. Así lo informaron hoy, anticipándose al cierre de listas.

"Esta alternativa política busca combinar la experiencia de Mario Vadillo y la fuerza de uno de los legisladores más jóvenes de nuestra casa de las leyes, Emanuel Fugazzotto. Juntos, han diseñado un plan de gobierno para Mendoza en base a lo que han venido trabajando durante los últimos años", explican a través de un comunicado.

“La familia mendocina está endeudada, no hay trabajo, los jóvenes se están yendo a vivir a otros lugares porque sienten que aquí no tienen futuro, que Mendoza está estancada, nosotros proponemos transformar esta realidad, sabemos lo que hay que hacer porque estamos en la calle con los vecinos, las vecinas, caminando los barrios no solamente en años electorales, sino siempre que la familia mendocina nos convoca para hacerlo, no concebimos la política detrás de un escritorio, sino en contacto con la realidad de la gente todos los días", esgrimió Fugazzotto luego de que se confirmara su candidatura a la vicegobernación.

Marcelo Romano (candidato a intendente en San Carlos), Emanuel Fugazzotto y Mario Vadillo.

"No podemos esperar resultados distintos si nos siguen gobernando los mismos de siempre por eso con coherencia y convicción hemos asumido el desafío de buscar llevar adelante un plan de gobierno para Mendoza", manifestó.

Por su parte, Vadillo esgrimió que para sacar a Mendoza del estancamiento es necesario "hacerla florecer de nuevo mediante políticas públicas de triple impacto que logren un desarrollo sostenible, inclusión social y protección ambiental".

"Para lograrlo, nos enfocaremos en la industrialización de productos, tecnología y servicios que promuevan la eficiencia hídrica y la construcción de módulos habitacionales, convirtiéndonos en líderes regionales en estos ámbitos. De esta manera, aseguramos el crecimiento del producto bruto geográfico de la provincia, generamos empleo para las pymes y profesionales y garantizamos el suministro de agua para las actividades agropecuarias y viviendas para las familias”, concluyó en clave electoral.

El Partido Verde fue el tercer espacio más votado en las últimas elecciones legislativas detrás de Cambia Mendoza y el Frente de Todos. Hasta último momento evaluó integrarse al frente La Unión Mendocina, impulsado por Omar De Marchi, pero finalmente decidieron competir en soledad.