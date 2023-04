El operador de bajo perfil que maneja el armado territorial de Patricia Bullrich

“Sebastian le agregó mucho al armado de Patricia primero a nivel nacional y ahora en la provincia de Buenos Aires. A lo que ya es Bullrich como marca, el le aportó la sutileza, la muñeca política, la ductilidad y el poder de agregar masa crítica a partir de la negociación y la delicadeza, seleccionando socios en cada sección”, comenta a MDZ un dirigente del PRO bonaerense sobre la influencia de Sebastián García De Luca en la campaña de Patricia Bullrich en la provincia de Buenos Aires. Desde que se hizo cargo del armado bonaerense comenzaron notarse cambios más ordenados también de la mano de la suba en la intención de voto de la candidata presidencial.

“Son el agua y el aceite. Patricia es todo ímpetu y audacia, mientras que Sebas es la tranquilidad y la prudencia, pero es una sociedad que está dando sus frutos”, analiza un vocero del bullrichismo que no tenía relación previa con el nuevo jefe de campaña bonaerense. García De Luca, junto a Marcelo Daleto y Nicolás Massot forman parte del grupo de operadores muy eficientes que lidera Emilio Monzó. El llamado monzoismo viene trabajando con Bullrich desde hace más de un año y medio y se fueron ganado su confianza. Con el armador bonaerense había una relación previa cuando coincidieron en el Gobierno de Mauricio Macri, una en Seguridad y el otro como viceministro del Interior.

García de Luca junto a Patricia Bullrich.

Por eso inicialmente García De Luca comenzó a trabajar en el armado en el interior junto al diputado Federico Angelini y a Damián Arabia. Luego la expresidente del PRO decidió que desembarca en la provincia de Buenos Aires al comprender que ahí se juega gran parte de su suerte electoral. “El perfil bajo siempre ayuda en el rol de un armador, al tener que influir sobre muchas candidaturas debe claro que Sebas no tiene ningún interés particular o personal en juego, es lo mismo que ocurrió con Emilio en 2015”, explica un operador del partido amarillo con mucha experiencia.

“Su designación en PBA fue un antes y un después, tiene método de trabajo y una gran experiencia consolidada luego de su paso por el Ministerio del Interior, tendrá sus detractores como todos, pero la mayoría pensamos que ha sido muy positivo para el proyecto”, agrega otra fuente del PRO bonaerense.

Emilio Monzó y Rogelio Frigerio

La trayectoria política de García De Luca comenzó muy joven como secretario privado de Felipe Solá cuando este fue gobernador de Buenos Aires. Luego fue concejal de su ciudad, Chivilcoy, por la alianza del Frente Renovador con el PRO. En 2015 colaboró con Monzó en la campaña presidencial de a Mauricio Macri quedando a cargo de la coordinación en el Norte. En esas elecciones fue electo diputado nacional, pero no llegó a asumir por qué Rogelio Frigerio le ofreció hacerse cargo de la Secretaría de Interior.

Como número dos de la cartera política trabajó activamente en los vínculos con los gobernadores del peronismo y de la UCR. “Aprendió que la política ya no se hace como enseñaban los Barones del conurbano, hoy se construye con relación, vínculo y sutileza”, explica un operador del interior bonaerense.

“Bullrich salió de la pandemia con un salto impactante en su imagen positiva, mucha gente comenzó a sentirse representada por su actitud rebelde, pero el armado inicial era poco profesional y muy desperdigado, no tenía profesionales de la política moderna como García De Luca. Esa etapa fue modificada por la propia Patricia al comprender que no era el camino indicado y eso demuestra que, pese a su perfil, no tiene la soberbia de muchos jefes políticos que se niegan a cambiar”, explica un dirigente de origen macrista que ve una virtud de la candidata presidencial a la hora de elegir a García De Luca como jefe de campaña bonaerense.