A horas del cierre de listas, un exaliado de Cambia Mendoza se bajó de la candidatura

El pastor evangélico y exsenador mendocino, Héctor Bonarrico, comunicó este sábado que no será candidato a gobernador por razones de salud. Indicó que hubo una campaña difamatoria en su contra que le afectó su "bienestar emocional" y le apuntó al kirchnerismo por ese motivo.

"Me dirijo a ustedes en este momento para informarles que he tomado la difícil decisión de retirarme de mi candidatura a gobernador debido a recomendaciones médicas que sugieren un importante riesgo a mi salud. Lamentablemente, he sido víctima de una campaña difamatoria y ataques a mi honorabilidad que han afectado ostensiblemente mi bienestar emocional y físico", comenzó contando Bonarrico.

"Como muchos de ustedes saben, en los últimos meses he enfrentado acusaciones falsas y malintencionadas que han puesto en duda mi integridad no sólo como político, sino también como persona que lidera una iglesia cristiana. El estrés generado por esta situación ha afectado gravemente no únicamente a mi salud sino también a la tranquilidad de toda de mi familia, esposa, hijos y nietos, y me ha llevado a la conclusión de que no puedo continuar en esta carrera electoral, pues ello implicaría un grave riesgo no sólo para mi persona, sino que también para mi querida y respetable familia", sostuvo tras hacerse público que su fundación recibió un subsidio de 18 millones de pesos por parte del Estado provincial.

Y se defendió: "Quiero dejar en claro que todas las denuncias y acusaciones en mi contra, son completamente falsas y sin fundamento alguno, y así lo ha dictaminado fírmemente la justicia sin dejar lugar a ninguna duda al respecto".

"He trabajado incansablemente por el bienestar de nuestra provincia y siempre he actuado con honestidad y transparencia en mi carrera política. Sin embargo, las circunstancias actuales me impiden temporariamente continuar en esta lucha", recalcó.

Y sostuvo: "A los mendocinos de bien, me siento obligado a aclararles que he sido víctima de una difamación enorme y calumniosa hacia mi persona, mediante falsas denuncias realizadas por los opositores al partido que represento y a mis creencias. Así he podido constatar qué personajes no le hacen nada bien a los mendocinos, como son los kirchneristas, con Anabel Fernández Sagasti y José L. Ramón a la cabeza, así como los exlegisladores Vadillo y Romano, estos tres últimos en un claro modo de venganza, por votar conforme mis convicciones, y no por oscuros contubernios, han calumniado gravemente a mi persona realizando acusaciones falsas que, como he manifestado, la Justicia ha desestimado absolutamente"

"Y como si esto no hubiera sido suficiente, el propio Gobierno de Mendoza, particularmente el gobernador Rodolfo Suárez, luego de validar un convenio de colaboración con la Fundación Acción Social, y habiendo pasado todas las auditorias correspondientes incluso la del Tribunal de Cuentas de la Provincia, dejó sin efecto dicho convenio, sin fundamento alguno, mediante un decreto carente de todo valor legal, que traerá seguramente consecuencias patrimoniales importantes, sobre su persona, luego de injuriosas declaraciones periodísticas", aseguró Bonarrico sobre la polémica desatada en 2022.

"[...]Todo esto fue aprovechado obviamente por aquellos que carecen de los valores que sostengo y defiendo, y a quienes considero enemigos con todas las letras, como son los colectivos que tienen como bandera el exterminio de personas inocentes, bajo el pretexto de que hacen de su cuerpo lo que les plazca, incluso “interrumpir” a un ser concebido, con un adn totamente distinto, a quien a mi entender, y el de todo cristiano, debieran cuidar hasta que puediera valerse por sus propios medios y no aniquilarlo cobardemente", afirmó

"[...]Quiero entonces dejar bien en claro que Héctor Bonarrico y la Fundación Acción Social nunca recibieron dinero alguno producto del frustado Convenio de colaboración, dejado sin efecto por el Gobierno, quedando así, sin protección alguna sectores vulnerables de la población que no pudieron acceder a la ayuda de la Fundación Acción Social debido a la mezquindad de políticos que pretenden vivir del Estado eternamente sin ocultar sus fines puramente personales y cargados de egoismo, carentes de todo sentido de servicio al prójimo. Estos políticos nefastos consideran más importante destinar más de cien millones de pesos anuales a un pequeño sector de la población, pero más por miedo al escrache de estos colectivos minoritarios, que por una verdadera política de estado que beneficie a todos los mendocinos", reclamó.

"Espero que comprendan mi decisión y les pido que mantengan vivo el espíritu de lucha y esperanza que nos ha mantenido unidos durante tantos años, así podremos seguir trabajando por un futuro mejor para nuestra Provincia y nuestro país", sostuvo al final de un extenso comunicado.