El día que Rodolfo Suarez confesó que bloqueó a Hebe Casado de sus contactos

Pandemia full time. Restricciones nacionales de cierre total y Mendoza casi en rebeldía abriendo paulatinamente distintos servicios. Durante 2020 y 2021 la realidad diaria era así. Cada medida estricta nacional, en la provincia se evaluaba qué se respetaba y qué no.

El contexto es importante para entender por qué el gobernador había bloqueado de sus contactos a Hebe Casado, quien anoche se convirtió en la compañera de fórmula de Alfredo Cornejo de cara a los comicios provinciales.

En un programa televisivo emitido en canal 7, Suarez fue consultado por distintas polémicas respecto de la pandemia y una de ellas estuvo referida a la legisladora Hebe Casado, quien en sus redes sociales había tomado una postura contraria a Nación respecto a las restricciones por el coronavirus, que en más de una ocasión le aparejaron algunos problemas mediáticos.

"No me llevo bien con Hebe Casado. En algún momento le he bloqueado el teléfono. Ahora se lo digo y nos reímos", sorprendió el jefe del Ejecutivo provincial en julio de 2021 al contar sobre su relación con Casado.

"Ella es muy aperturista y la respeto. Un día dispuse una restricción y me mandó un mensaje recriminando en términos que no me gustaron y la bloqueé", recordó Suarez en ese momento.

Si bien no aclaró cuándo ocurrió, en el mes de abril de 2021, Hebe Casado se burló en las redes de una medida de Suarez. "A dormir, que a esta hora sale el bicho a recorrer las calles, dijo nunca ningún científico", escribió minutos después de que comenzara a regir el toque de queda sanitario.

"Fueron dos semanas y después la desbloqueé", aclaró el gobernador. "Ella tiene una postura y nosotros buscamos más el equilibrio. El on-off que ya hemos dicho para bajar un poco la circulación. Y a ella no le gustan esas decisiones. Tiene esas cosas Hebe", finalizó.

En el tono que contó Suarez esa "anécdota" las cosas ya parecían haber pasado, como así también aquellos tiempos de pandemia. ¿Cómo se llevará ahora el mandatario con la precandidata a vicegobernadora de Cornejo?