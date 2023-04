Fernández Sagasti cargó contra De Marchi y los peronistas que lo acompañan

El peronismo mendocino atraviesa un momento complicado y la falta de decisión de algunos dirigentes para competir por la gobernación es un reflejo de ello. Este viernes, a horas del cierre de listas, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti reconoció que no lograron conformar una lista de unidad y que el kirchnerismo presentará listas propias en las PASO. "Ofrecí acompañar a cualquiera de los intendentes que terminan su mandato. Les ofrecimos discutir candidaturas de fórmula y a pesar de eso no pudimos llevar lista unificada", responsabilizando a Roberto Righi y Emir Félix por no haber llegado a un acuerdo. Además, ratificó que la fórmula de Unidad Ciudadana será encabezada por Omar Parisi y Lucas Ilardo y cuestionó a los peronista que se suman a la fuerza de Omar De Marchi.

"Podrán ser unos pocos que están entusiasmados con algún cargo, pero Omar De Marchi no tiene nada que ver con el peronismo", disparó en diálogo con LV 10. En la misma sintonía se expresó minutos más tarde en Radio Mitre, donde también acusó a los "compañeros" que se suman a La Unión Mendocina. "Si un compañero decide irse de nuestro lado no va a ser por convicción sino por acceder a un cargo", señaló.

El comentario de Fernández Sagasti no solo está dirigido a dirigentes gremiales que ya se han sumado al nuevo frente electoral sino también a otros que podrían hacerlo en las próximas horas.

Pero más allá de ello, lo que hoy queda claro en el PJ es el divorcio definitivo entre La Cámpora y los intendentes. Y la decisión de Emir Félix y Roberto Righi de no competir ni siquiera en unas PASO aísla aún más al kirchnerismo mendocino que conduce el partido.

A pesar de ello, Fernández Sagasti aseguró que el peronismo está competitivo y es la mejor opción en "este caos de gobierno". "En este desorden se pelean todo el tiempo por los cargos. Parece un mercado de pases que tiene que ver más con compras que con convicciones. En ese contexto estamos armando nuestras listas para darle la mejor oferta a la ciudadanía", disparó.

En ese sentido, destacó la fórmula que presentarán en las PASO. "Particularmente estoy muy entusiasmada con una fórmula que tiene mucho que ofrecer. Omar Parisi ha sido intendente, ha estado al frente del IPV, ha sido legislador y desde hace cuatro años está en lo privado. Tenemos una relación muy cercana y siempre fue un motivo de consulta. Me parece muy bueno que pueda venir con otra óptica conociendo lo que se necesita para crecer en la provincia. Mientras tanto, Lucas Ilardo ha sido la cara de la oposición en Mendoza de lo que piensa el peronismo de los manejos de Suarez y Cornejo", concluyó.