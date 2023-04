Sin Cristina Kirchner y Alberto Fernández, Massa logró una paz de 48 horas pero sigue la tensión

Después del tembladeral que causó el tifón de operaciones que derivó el la salida del efímero jefe de asesores, Antonio Aracre, Sergio Massa dio por terminada la tensión y mandó un mensaje claro a la city: el que asegura el valor y ritmo del dólar y su conscuente devaluación es él y no otra persona. Así lo entendió el mercado y el sobreviviente de la gran reyerta, el líder del Banco Central, estoico radical Miguel Pesce que sigue en su cargo.

La cotización del blue y el contado con liqui se pensaba más calma para hoy, pero apenas abrieron las cuevas, el salto llegó a los 324 y en lugares del interior no se consiguió a menos de 430 para el blue y 437 para el CCL respectivamente, un delirio de improvisación propio del espiral inflacionario y el correlato con la moneda norteamericana que Sergio Massa no logra contener. Nadie cree que lo que viene sea bueno, y la city se lo dejó en claro a Massa con tensión cambiaria y un "soja" que no es lo que esperaban.

Tras haber logrado hacerse de unos pocos dólares, menos de mil millones, se pararon todas las operaciones y se espera que mañana se retome la activdad, por eso Massa hoy le dio entidad al campo y lo dejó claro en redes, por si alguno no se enteraba. El entrerriano Juan José Bahillo puso el gancho para sacarse la foto y explicar cómo están incentivando las exportaciones agrícolas rezando a la lluvia para que no se suspenda ni se sobrepase.

Massa está seguro que su salvación está ahí, y lo explicitó sin eufemismos en la red del pajarito: "Más de 20 economías regionales ya están participando del Programa de Incremento Exportador que lanzamos junto a @JuanjoBahillo y que permitirá fomentar su producción, crear más puestos de trabajo y garantizar el abastecimiento interno de alimentos", planteó. Massa amenazó directamente a su gobierno a través de un retuit filoso de su mujer, Malena Galmarini. "Massa se queda al final, si se va Massa es el final", reza el tuit que dejó perplejo a más de un funcionario de la Rosada. Se acabaron los eufemismos en el Frente de Todos.

Lo cierto es que la gobernabilidad hoy tiene un nombre y es el de Massa, que cumple la rara función de asegurar la fecha electoral, pero a la vez ser fronting necesario para que él no pueda ser candidato. Cristina Kirchner y Alberto Fernández están fuera de la gestión, política exterior y causas judiciales son los dos ejes que le sacan tiempo al presidente y la vice, cada uno atiende a su juego.

Sólo una mirada sesgada o parcial puede pensar que la paz de Massa con la city pueda perdurar más de 48 horas, mientras el campo no liquida ni con cambio a favor, y los opositores empiezan a delinear quién se pondrá la máscara de verdugo y prepara el garrote vil para terminar con el populismo, siempre y cuando la sociedad coincida.