El duro reproche de Alfredo Cornejo a Emir Félix por la seguridad en San Rafael

Inflación y seguridad son los temas centrales en la agenda de los vecinos de San Rafael. Atendiendo a estas necesidades, el precandidato intendente Francisco Mondotte presentó un proyecto para crear el cuerpo de preventores de San Rafael. Aseguró que será una de sus primeras medidas en caso de ser elegido jefe comunal en las elecciones en septiembre.

En la presentación estuvo presente el precandidato a gobernador del Frente Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, que venía de recorrer el Valle de Uco durante la jornada en donde aseguró que "el kirchnerismo no puede seguir gobernando Argentina".

En conferencia de prensa, el senador nacional apuntó a la comuna de San Rafael por no colaborar en temas de seguridad con la provincia. "Con Francisco hace rato que estamos intercambiando documentos, propuestas, acerca de temas de seguridad y temas de seguridad planteados desde el municipio", dijo el exgobernador.

"El municipio tiene un plan de gobierno que cubre el ABL pero que también tiene que cubrir el tema de seguridad. Las principales competencias son de la provincia, pero un municipio que se involucra obtiene resultados superiores en materia de seguridad comparado a un municipio que no se involucra", agregó Cornejo.

También resaltó la propuesta de Mondotte. "No se trata solo de preventores o donar cámaras. Donar cámaras pareciera una cosa solo de inversión", remató.

El reclamo por las cámaras de seguridad

En marzo, durante el discurso del inicio de las sesiones ordinarias del HCD, el intendente Emir Félix reclamó al Gobierno provincial que instale las cámaras de seguridad que donó el municipio los últimos meses del año pasado.

“A casi 6 meses de haberlas adquirido, sólo han sido colocadas 2 de las 28 cámaras”, detalló en ese momento Félix ante los concejales del Sur provincial.

Críticas al Gobierno nacional

El precandidato a gobernador apuntó que “la inflación en Argentina, resultado del populismo y la mala praxis económica, está generando pobreza en más del 40% de la población, deteriorando el tejido social y creando un escándalo, sin embargo, la responsabilidad es del Gobierno nacional”.

De esta manera, dejó en claro que “no vamos a venir a San Rafael a hacer demagogia y responsabilizarlo al intendente Félix de la inflación. No vamos a hacer como hacen ellos, al nivel provincial, que quieren responsabilizar al Gobierno provincial de los problemas de empleo y los problemas de inflación. No tenemos competencia al respecto”.

Agregó que “la política de Alberto y de Cristina es la que deterioró el ingreso de las familias. Y eso sí lo apoyó la administración municipal. Cuando se inaugura el aeropuerto, ahí están ellos, para sacarse la fotito y decir que esto lo hizo el gobierno nacional. En esa foto sí quieren estar, en la de la inflación no”.

Cornejo sumó que “una campaña política debe servir para educar a la ciudadanía y hacerles comprender qué está en juego y no para inflar el ego de los dirigentes. En la elección de San Rafael es importante cambiar y no se trata de temas superficiales como alumbrado y limpieza solamente. No se puede ser kirchnerista cuando se reparten recursos y no kirchnerista cuando vienen las elecciones. O se es o no se es. Y ese es el eje de campaña de estas siete elecciones anticipadas”.