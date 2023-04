Mendoza sigue enviando documentos a FIFA, que visitó 9 hoteles: qué posibilidad hay de recibir dos grupos del Mundial Sub 20

"No hay nada oficial, ni de AFA, ni de FIFA", respondieron al unísono desde Gobierno de Mendoza al mismo tiempo que aseguran que las expectativas son "altas" y esperan por información oficial "este miércoles, aunque podrían extenderse al jueves". Mendoza tiene absolutamente todo para ser sede del Mundial Sub 20 y podría pellizcar dos grupos si FIFA finalmente opta por el plan de cuatro subsedes y no por seis, pero por el momento "preferimos ser cautelosos".

La inspección tripartita de FIFA el pasado viernes dejó muy bien posicionada a la provincia. La capacidad del Estadio Malvinas Argentinas, el campo de juego, la infraestructura hotelera (visitaron únicamente de 4 y 5 estrellas), los distintos centros de entrenamiento como Coquimbito, del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba, que recibiría al menos dos selecciones en el día a día, las conexiones aéreas. Mendoza aprobó cada ítem del examen FIFA pero "todavía no es oficial que seamos sede del Mundial Sub 20", le indicaron varias fuentes de las áreas de Deportes y Turismo a este diario.

Si de hoteles hablamos, en Mendoza recorrieron nueve: Diplomatic, Sheraton, NH, Mendoza Park Hyatt, Huentala, Mod, Casino Cóndor, Esplendor (Arena Maipú) y Amerian. "Mendoza les cambió el concepto y la planifican como una gran sede", explicaron fuentes consultadas. La base es que Mendoza reciba a cuatro selecciones, pero lo cierto es que podrían ser ocho. "Visitaron muchos hoteles porque podríamos recibir dos grupos si FIFA se inclina por cuatro sedes en vez de seis", le confiaron a MDZ.

"Suponemos que la confirmación será en las próximas horas", aguardan desde Gobierno al mismo tiempo que afirman que "estamos jugados con los tiempos", algo que los propios dirigentes de FIFA se encargaron de reconocer el pasado viernes.

De confirmación oficial no hay nada. Fuentes del Gobierno aseguraron que "hasta hoy tuvimos que enviar información por requerimientos de FIFA. Estamos atentos a ampliar si necesitan algo más. Ellos ya tienen toda la información y ya no depende de nosotros".

"Estamos cautelosos, pero confiados", precisaron a MDZ. Mendoza suena como subsede confirmada por diarios deportivos de relevancia del país y hasta por Agencias de Noticias, pero lo cierto es que en Casa de Gobierno prefieren esperar para poner manos a la obra. Una versión indicaba que el viernes al término de la conferencia de prensa se habían firmado contratos en los pasillos del Malvinas, algo que también fue desmentido.

El Malvinas espera por el Sub 20.

Lo mismo ocurre con los estadios de La Plata, Santiago del Estero (una provincia que sacó chapa tras organizar el último Argentina-Curazao con los festejos de los campeones del mundo) y San Juan, que también se ubican pasos por delante que el resto de las provincias que coquetean con ser subsede, como Chaco y San Luis. En Mendoza, FIFA admitió preferir cuatro sedes en lugar de seis "por cuestiones de tiempo". El Mundial Sub 20, que generalmente se organiza en un plazo de tres años, en Argentina se moldeará en escasos 35 días.

Asímismo, otras sedes como Santiago del Estero también optan por la cautela y se mostraron confiados de que quedarán seleccionados. "Tampoco tenemos confirmación oficial", revelaron a MDZ. Si bien la puja política por quedarse con partidos existió, a esta altura ya no depende de las provincias, insisten desde varias latitudes del país.

Cuando el viernes al mediodía FIFA sortee los grupos en Suiza las sedes ya se sabrán y el humo blanco podría aparecer "este miércoles o jueves a más tardar", según fuentes consultadas. Por estas latitudes solo esperan la luz verde "para acelerar los trabajos" y confían a ciegas que ocurrirá. De confirmación oficial, pasadas las 22 del lunes, no hay nada, ni en Mendoza ni en ninguna de las potables sedes.