¿Cristina Kirchner candidata? Máximo pide ayuda para que la convenzan

Harto de que le pidan que haga algo para que su madre sea candidata a presidenta, Máximo Kirchner lo paró en seco al intendente de Pehuajó, los pagos de la tortuga Manuelita, Pablo Zurro, y le dijo: "Bueno, ustedes también llámenla para convencerla porque a mí siempre me dice que no".

Fue durante la última reunión del PJ bonaerense hace una semana, en La Plata, en la que luego surgió la movilización para este jueves a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Talcahuano y Lavalle, en la que todo el kirchnerismo peronista se movilizará para exigir "el fin de la proscripción" que ellos suponen pesa sobre Cristina Fernández de Kirchner.

La presión para que la vicepresidenta se presente como candidata, "porque es la que más mide", se inició en lo que el propio Mario Secco, intendente y anfitrión de "La Cámpora Manaos", en alusión que no es la original, cuando hace dos meses, al recibirlo en Ensenada junto a otros dirigentes de La Patria es el Otro y varios funcionarios nacionales y provinciales, le preguntaron por qué motivo no iba a presentarse su madre. La respuesta fue la misma. "Porque no quiere".

Mañana, en el frente del Palacio de Tribunales estarán los movimientos sociales que apoyan al camporismo y casi todos los intendentes, como así también funcionarios del gobierno provincial que sostienen, a viva vos, que si "ella es la candidata no hay PASO en el espacio".

Hasta ahora, Cristina Fernández de Kirchner se mantiene inmóvil en su decisión. Es más, insiste en esperar un tiempo más para ver si Sergio Massa termina de domesticar, algo, a la economía argenta. "Se tiró arriba de una granada", comentó hoy un importante funcionario provincial que, como la mayoría, no tenía al líder del Frente Renovador como uno de sus preferidos hasta hace algunos años.

Si va Cristina o Sergio, no hay PASO. Sino, olvidate, habrá dos o tres variantes. En el único lugar donde no hay discusión es en la Provincia", expresó la misma fuente, quien, a diferencia de lo que se considera en el ambiente político del peronismo, cree que Axel Kicillof está conduciendo el espacio bonaerense porque ya la mayoría indicó que lo quiere para la reelección. "Sólo un puñado aún no pidió eso", dijo, enigmático.

Si se sigue con detenimiento lo que surge de esta mirada subjetiva, termina siendo cierta la afirmación. Uno de los que aún no se expresó públicamente por la situación bonaerense es el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, aliado de Máximo Kirchner, otro, que además le reprochó al gobernador por no meter a la militancia en la gestión.

El oficialismo de la provincia de Buenos Aires está atravesado por fortísimas discusiones que también involucran relaciones personales, Andrés "El Cuervo" Larroque suele estar mucho más ciclotímico de lo que acostumbraba y cuando su observación es más negativa, también desliza alguna queja para su amigo Máximo. Los dos no lo quieren a Sergio Berni como ministro de Seguridad, pero su salida es algo que llegará. Y no es porque nadie quiere asumir en su reemplazo, que es verdad. Es fundamentalmente, porque para Kicillof, los datos arrojados en materia de seguridad son muchos mejores que los que había antes de la pandemia y con menos crisis, en 2019.