Alcohol cero: la Agencia de Seguridad Vial cargó contra José Zuccardi y la Coviar

El titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, apuntó contra el presidente saliente de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), José Zuccardi, quien en el tradicional desayuno vendimial de este último sábado se mostró muy crítico ante la inminente sanción de la ley de alcohol cero al volante en todo el territorio nacional.

"“La ley de Tolerancia Cero es un completo absurdo, es una aberración desde lo legal”, señaló Zuccardi indignado sobre el proyecto que reduce de 0,5 a 0 la cantidad de gramos de alcohol permitidos en sangre a la hora de manejar que el Senado podría convertir en ley próximamente. Les pedimos a los legisladores de las provincias vitivinícolas que no adhieran. El vino es parte de la cultura de los argentinos, de la alimentación y forma parte de la mesa familiar”, agregó el empresario mendocino al respecto.

"Estamos a favor de una ley de Seguridad Vial que priorice la educación, la prevención, el control y la penalización. Hablar de 0.5 no es hablar de alcohol al volante. Hablar de Tolerancia Cero es una discusión absurda en Argentina", remarcó delante de funcionarios nacionales y provinciales de distintos partidos políticos.

Ante esto, Pablo Martínez Carignano recogió el guante y dijo a través de sus redes sociales: "En el país del lobby, que la voluntad libre y honesta de los Senadores se imponga. Me junté con Zuccardi tres veces. Siempre fue muy amable. Pero como no me pudo convencer de bajar la ley, pasé a ser persona no grata.

El pueblo de #Mendoza quiere esta ley por inmensa mayoría, incluso quienes trabajan la tierra y producen las vides. Como pasó en Uruguay, Paraguay y Brasil, esta ley salvará vidas, que es lo que todos queremos", cerró Martínez Carignano.