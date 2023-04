Con un anuncio, Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez comenzaron la campaña en San Rafael

Esta noche comenzó oficialmente la campaña electoral para las PASO en los siete municipios mendocinos cuyos intendentes decidieron desdoblar los comicios y el radicalismo marcó presencia en el sur. El gobernador Rodolfo Suarez y el precandidato a mandatario provincial Alfredo Cornejo llegaron a San Rafael con la excusa de firmar la adjudicación del acueducto Monte Comán-La Horqueta, participar de los festejos del 70° aniversario de la metalmecánica Tassaroli SA y aprovechar la agenda para poner primera en la campaña municipal en uno de los departamentos que el peronismo gobierna desde hace 20 años.

En conferencia de prensa y solo con el banner del Gobierno provincial de fondo, el gobernador destacó la importancia de la concreción del acueducto, dio algunos detalles del El Baqueano y también habló de la campaña. “Cumplimos nuestra palabra con esta obra que ha costado concretarla”, dijo Suarez haciendo referencia implícita a la serie de irregularidades que obligaron al Banco Interamericano de Desarrollo retirar los fondos para financiar el acueducto en julio de 2020.

Rodolfo Suarez firmó la concreción del acueducto.

Con respecto a El Baqueano señaló que están en la etapa de estudio ambiental y que desde la provincia buscan que tenga tarifa eléctrica para amortizar en seis o siete años los costos y con esos fondos hacer nuevas obras. “Queremos licitar lo antes posible, hay un gran equipo trabajando y los pliegos están en redacción”, señaló sin dar fechas concretas.

En cuanto a elecciones, Suarez destacó los números del radicalismo en las últimas encuestas que ubican arriba a su precandidato con una intención de voto del 36,7%. “Me alegra mucho porque con Cornejo venimos trabajando. Los mendocinos acompañan este proceso y saben que somos serios. La gente aprecia y valora el Modo Mendoza”, dijo.

Firmamos el contrato para dar inicio a la construcción del Acueducto Monte Comán – La Horqueta. Un modelo de cooperación entre el sector público y privado, con la distinción del trabajo colaborativo con los productores ganaderos de la zona. pic.twitter.com/bDfhzzxY64 — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) April 1, 2023

Por su parte, Cornejo -custodiado por Abel Freidemberg y el resto de los precandidatos- no se mostró tan confiado en las cifras. “Ojalá se refleje lo que dicen las encuestas, no siempre aciertan. Esta consultora es muy seria pero esto no se sabe hasta que no sea la elección. Vamos a hacer un esfuerzo para convencer a una mayoría de mendocinos, el clima no es el mejor porque el deterioro económico genera muy mal humor y creo que es razonable”, resaltó el senador nacional.

Los dirigentes radicales también hablaron sobre la gestión municipal y le respondieron al intendente Emir Félix los reclamos que le hizo a la provincia durante el discurso de apertura de las sesiones del Concejo Deliberante. “Estamos invirtiendo un montón en San Rafael: planificación, acueducto, viviendas. Entendemos que estamos en campaña y en poco tiempo habrá elecciones. Los vecinos tienen la posibilidad en toda elección de alzar la voz contra el Gobierno Nacional porque no se puede vivir con esta inflación”, puntualizó Suarez.

En tanto, Cornejo -que ya visitó cuatro veces en menos de dos meses San Rafael- insistió en nacionalizar las elecciones: “No es una elección municipal, es un cambio cultural”.