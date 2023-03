La Cámpora cruzó a la diputada de Juntos por el Cambio que dijo que Cristina Kirchner "no está bien de la cabeza"

La organización política La Cámpora acusó a Juntos por el Cambio de "descalificar y deshumanizar" a Cristina Fernández de Kirchner y pidió dejar de "justificar la violencia política", en respuesta a las declaraciones de la diputada nacional opositora Karina Banfi, quien dijo que la vicepresidenta "no está bien de la cabeza".



"A casi 7 meses del intento de asesinato de Cristina, hay quienes insisten en descalificar y deshumanizar en lugar de pedir el esclarecimiento del hecho de violencia política más grave en 40 años de democracia", afirmó La Cámpora en su cuenta de Twitter.



La organización política compartió un recorte audiovisual donde la diputada Banfi dice, en declaraciones a LN+: "Me parece una locura, del orden de la joda, involucrar al Senado de los Estados Unidos o algún integrante en alguna maniobra como puede ser el intento de magnicidio que tuvo la vicepresidenta. Yo creo que no está bien de la cabeza y tienen todo pensado".



Al respecto, La Cámpora destacó: "'Yo creo que no está bien de la cabeza', dice la diputada nacional del macrismo, Karina Banfi, en relación a la dos veces presidenta y actual vicepresidenta de la Nación".

A casi 7 meses del intento de asesinato de Cristina, hay quienes insisten en descalificar y deshumanizar en lugar de pedir el esclarecimiento del hecho de violencia política más grave en 40 años de democracia. — La Cámpora (@la_campora) March 30, 2023



"Además, agrega que le parece 'una locura' involucrar a senadores norteamericanos en estos temas. Sin embargo la legisladora dice, palabras más palabras menos, lo mismo que Marco Rubio", agregaron.



Y compartieron otro recorte del senador republicano de Estados Unidos Marco Rubio donde dice: "La vicepresidenta de la Argentina que quiere mandar en Argentina y encima está mal de la cabeza. Es una persona criminal".



"No miden lo que dicen: la vicepresidenta no estaría bien de la cabeza si la bala hubiera salido", sostuvieron desde La Cámpora, junto con una foto de la noche del 1 de septiembre, cuando Fernando Sabag Montiel intentó gatillar un arma en la cabeza de Fernández de Kirchner, a metros de su departamento en el barrio de Recoleta.



Asimismo, expresó: "Ojalá dejaran de agredir y de justificar la violencia política hacia quienes representan intereses diferentes a los suyos, y ayudaran a los argentinos y argentinas a resolver el endeudamiento al que sometieron al país limitando el futuro de los argentinos y argentinas".



La vicepresidenta advirtió el miércoles por redes sociales que "desde el Norte le llegan refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Py" para concretar su proscripción, al hacer referencia al pedido del senador republicano de Estados Unidos Ted Cruz para que se la sancione por la condena en su contra en la causa conocida como Vialidad.



"Tal cual lo dije: ¡Proscripción!", expresó Cristina Fernández de Kirchner desde su cuenta de Twitter, donde adjuntó una nota del diario Clarín que se hace eco del reclamo de Cruz, miembro del Comité de Relaciones Exteriores y aliado del exmandatario Donald Trump, para que se la "investigue y sancione" por la condena en su contra.



La vicepresidenta atribuyó esa solicitud del legislador de Estados Unidos a "refuerzos del Norte" que "le llegan al Partido Judicial" de Argentina y a "Comodoro Py", y añadió: "Para que nadie tenga dudas".



"Por si todo esto fuera poco, cinco días antes de que intenten asesinarme, el senador Ted Cruz había pedido sanciones en mi contra por las acusaciones del fiscal (Diego) Luciani. Como verás, todo hace juego con todo", analizó la exmandataria, al citar otro artículo del mismo diario.