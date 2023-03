El distrito donde el PRO no encuentra candidato para derrotar al intendente de La Campora

Aunque parezca increíble, dirigentes kirchneristas o provenientes de La Cámpora gobiernan municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, como San Andrés de Giles, Exaltación de la Cruz, Pehuajo, Mercedes, Luján o Carmen de Areco. “Estos intendentes no responden al estigma que el votante más conservador tiene del peronismo. Tienen todos los dientes, pronuncian todas las eses, son profesionales, se viste de saco y no usan el bombo”, describe risueñamente un referente territorial bonaerense del PRO. El caso de Luján es muy llamativo ya que el jefe comunal, Leandro Boto, es de La Cámpora y no tiene una buena gestión, pero desde Juntos por el Cambio no se ponen de acuerdo en encontrar un candidato competitivo.

Está en el poder de la ciudad de La Basílica desde 2019, cuando Mauricio Macri y María Eugenia Vidal fueron los candidatos más votados en la ciudad, pero el corte de boleta sepultó las intenciones reeleccionistas de entonces alcalde de JxC, Oscar Luciani, quien protagonizó el primer antecedente de la coalición opositora junto a un partido vecinal, ganándole de mano a Marcos Juárez.

Luego fue reelecto en 2015. Iba por su tercer mandatado cuando fue derrotado por el geógrafo camporista. Estudió Geografía en la Universidad del Salvador y tiene un posgrado en la Universidad de San Andrés en Políticas Públicas. También cursó en Estados Unidos programas relacionados a medio ambiente y otro estudio en Suiza, siempre relacionado a la construcción de políticas públicas.

En la vereda opuesta aparecen posicionados tres precandidatos del PRO. La concejal Rita Sallaberry, alineada al ritondismo y especialmente al diputado provincial Alex Campbell, quien lanzó su postulación a intendenta pero no se sabe si va a jugar por el partido amarillo o por la Unión Vecinal, histórico espacio político local fundado por su abuelo Pedro Silverio, que acumuló 24 años como intendente de Luján.

Viene de imponerse en las primarias de 2021 como la candidata más votada con el sello vecinal. Tuvo algunos ruidos por sus votos en el Concejo Deliberante en iniciativas del oficialismo, según sus rivales internos. Quiere llevar la boleta de Patricia Bullrich y eso está supeditado a si su jefe Ritondo termina siendo candidato a gobernador de la presidenta del PRO. Dicen que tiene garra y empuje pero poco nivel de conocimiento en el electorado local, donde además pesa su poca experiencia, pese a a haber sido funcionaria de Luciani.

El joven docente Ignacio Castaños, más joven e inexperto que Salaberry, cuenta con el apoyo de Jorge Macri y Bullrich. Se suma a los que están compitiendo por la bendición de la presidenta del PRO. Al igual que el concejal Marcelo Musso que viene del massismo y es apadrinado por Joaquín De la Torre. Son tres los aspirantes a esa precandidatura con la boleta de Patricia. El único que corre solo y sin rivales internos es Héctor Griffini, el elegido por Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli. Sus competidores intentan desacreditarlo por haber estado en una lista kirchnerista que no superó las PASO en 2017. También apuntan por la falta de equipos técnicos para internar competir contra Boto.

El panorama es más complicado en la UCR ya qué hay una fractura que no parece tener arreglo. Son dos lineas que responden a Maximiliano Abad. Por un lado esta el excandidato a intendente de 2019, Fernando Casset y por el otro el presidente del distrito, Ezequiel Perez Naveiro, con una interna sin resolver que inclusive los llevó al fracaso por ir divididos en el 21 y no llegar a tener representación en la lista general por primera vez desde la vuelta a la democracia en Luján.

Mientras tanto en la Coalición Cívica y entre algunos dirigentes del PRO se especula con intentar convencer al empresario de familia patricia Javier Campos Malbrán, uno de los arquitectos junto a Emilio Monzó del acuerdo impensado en 2015 entre Elisa Carrio y Mauricio Macri. Es amigo de ambos y vive en un barrio privado en las afueras de la ciudad. Su perfil y seniority lo convertiría en un candidato competitivo para darle pelea al actual intendente camporista.