La nueva etapa de Mauricio Macri y la primera directiva que dio para un distrito clave

Mauricio Macri está disfrutando un momento especial. Hoy recibió a la mesa provincial del PRO y a los intendentes de su partido durante toda una jornada en la que, como confió uno de los participantes, “fue muy claro qué rol quiere ocupar, cómo nos va a ayudar y nos pidió que donde haya competencia la misma fuera por la positiva y con reglas claras”.

El documento oficial difundido por la Mesa provincial del PRO destaca la actitud que tuvo el expresidente de bajarse de la puja interna pero a la vez reconoce su liderazgo interno: “Fue absolutamente claro y tajante sobre su concepto de no ser presidente pero no será prescindente y dirá quién es el candidato que más le guste cuando lo tenga que hacer".

“Ya está. No voy a ser candidato, pero no me voy a quedar callado. Voy a opinar y marcar lo que creo que haga falta. Tenemos que ser inteligentes, no hacer internas donde no sea necesaria, donde tenemos intendentes o tengamos un candidato con altas chances de ganar”, explicó Macri con total claridad.

También fue más expresivo que en otras oportunidades cuando escuchaba las diferentes posturas, todas coincidentes sobre la instauración de políticas de reglas claras. “Ya lo hablé con Horacio, Patricia y María Eugenia. Si hay interna, que sea con responsabilidad, y tratando de trabajar para ganar en todos lados. Y si en la Provincia debe haber un solo candidato, que lo haya”, expresó, aunque dejó abierta esta situación para posteriores reuniones.

“Seguro algunos colegas van a salir diciendo que ya hay Y pero yo no quiero apresurarme con eso”, le dijo a MDZ otro jefe comunal que no sabe que no tendrá problemas cualquiera sea la variante a seguir. Y significa que habrá una lista única en todos los niveles provinciales y nacionales salvo para candidatos a presidente. Si los intendentes piden que no haya internas locales, es muy probable que enseguida se de lo mismo a nivel provincial.

Según Alex Campbell, alguien que suele hablar mucho con el expresidente, dijo que “se focalizó, mucho, en el trabajo en equipo, no hacer de las internas algo salvaje y nos pidió que generemos confianza entre todos nosotros”.

Lo que le dijo a los intendentes, legisladores y miembros de la mesa provincial del PRO es algo que le había insinuado a varios referentes que habían hablado con él durante estos días e, inclusive, antes del último viaje al exterior. A tres dirigentes territoriales les dio a entender que había candidatos en varias provincias, inclusive Buenos Aires, que estaban mucho mejor posicionados que otros y que en esos lugares no tendría que haber mayores discusiones.

En la provincia de Buenos Aires, los intendentes vienen insistiendo conque no quieren que la competencia interna los saque de foco en la pelea que tienen que dar contra la poderosa estructura del peronismo kirchnerista bonaerense. Esta mirada siempre fue puesta en duda por los armadores políticos de Patricia Bullrich, que creen que no quieren que haya PASO para no correr el riesgo de una derrota, algo muy poco probable, o una victoria con muchos votos para los opositores internos.

Sin embargo, el mayor problema está en las localidades donde la actual oposición puede ganar intendencias en manos opositoras o, por lo menos, hacer una mejor elección de las que realizan habitualmente. En estos casos, las pujas internas son tan sanguinarias que los derrotados prefieren trabajar con los oficialismos peronistas antes que con sus aliados partidarios. Sobre este aspecto fue que más enfático se mostró Mauricio Macri y su mensaje de advertencia de que iba actuar con su opinión que seguirá actuando de manera determinante.