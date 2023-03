El vaticinio de un consultor sobre el mal momento que atraviesa La Cámpora

En una extensa charla con MDZ el consultor y analista político Carlos Germano se refirió a la debilidad con que el Gobierno encara el año electoral y a la falta de capacidad de La Cámpora para construir un candidato. En cuanto al escenario electoral dijo que Milei rompió con el bicoalicionismo, aunque aclaró que no le alcanzaría para llegar al ballotage.

De Juntos por el Cambio destacó el crecimiento de Patricia Bullrich, remarcó que el radicalismo está más fortalecido que en el 2015 pero que no le alcanza y se refirió a la guerra de egos que hay en la coalición opositora

La primera parte de la charla fue sobre el Gobierno, la debilidad que le ocasionó al peronismo y porqué La Cámpora no supo formar un candidato de fuste, pese al poder de fuego que ostentan en el Frente de Todos.

Carlos Germano afirmó: “El Gobierno está en un momento de extrema dificultad. El peronismo, desde su creación, nunca pasó por una situación de crisis tan profunda y, lo que es peor, totalmente desconectado de la sociedad. Las necesidades de los argentinos pasan por otro lado que no tienen absolutamente nada que ver con lo que plantean el presidente, la vicepresidente y los funcionarios”.

“Se jugaron abiertamente por Sergio Massa como el salvador, que era lo que el buscaba, recordemos, el día que juro como ministro. Parecía la asunción de un presidente. Massa quiso mostrar que era poderoso, el salvador del Frente de Todos y que el presidente no podía conducir, y menos liderar. Se Jugó abiertamente a un proyecto presidencial desde la economía que fracasó porque no genero ninguna confianza”, sostuvo el analista político.

Asimismo, dijo que el Gobierno entra golpeado al año electoral. “La sociedad reclama dos ejes fundamentales que son confianza y futuro. Algo que el Gobierno no genera. En su discurso Cristina y La Cámpora hablan del pasado, no tienen un mensaje a futuro. Por eso digo que el Frente de Todos entra a la contienda electoral muy castigado”.

En 17 años La Cámpora no construyó un candidato

El analista y consultor político se refirió a la falta de construcción de la organización fundada por Máximo Kirchner. “Este año se cumplen 17 años de vida de La Cámpora, 13 de los cuales fueron oficialismo manejando todas las cajas importantes, y llegan al 2023 sin un candidato competitivo. No supieron formar un cuadro, dominaron el escenario político de los últimos 17 años y utilizaron al estado para el crecimiento exponencial de sus líderes. Indudablemente el futuro de La Cámpora es muy oscuro. No están a la altura de las necesidades que la política argentina requiere”.

Carlos Germano comparó al kirchnerismo con el menemismo: “Hoy el kirchnerismo es muy parecido al menemismo. Menem logró un triunfo electoral en el 2003 y no pudo presentarse al ballotage ya que de a poco su figura se fue diluyendo. Eso es lo que veo en el kirchnerismo, aunque la diferencia es que generan un dolor de muelas muy fuerte a las estructuras provinciales y municipales”.

En tanto, remarcó que las diferencias entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof están a la vista. “El único que empatiza en la provincia de Buenos Aires con el voto duro de Cristina es Kicillof y, al no haber ninguna figura del kirchnerismo duro, la pelea entre ambos se va a profundizar. Es una pelea de necesitados. Kicillof no quiere saber nada con ser candidato a presidente, tiene posibilidades de retener la provincia y Máximo Kirchner se ve cada vez más debilitado por los cuestionamientos que salen de La Cámpora”, expresó.

El escenario electoral

MDZ le preguntó a Germano sobre cómo ve los tableros electorales de la provincia de Buenos Aires y el país, a lo que respondió: “Hoy en la provincia Kicillof es el dirigente con mejor intención de votos, aunque falta ver en el escenario quién será el candidato de Juntos por el Cambio que lo enfrente. En esta situación de ambigüedad Kicillof hoy es el ganador”.

“El PRO y el radicalismo no tienen un candidato sólido en la provincia de Buenos Aires. Santilli puede estar mejor posicionado, pero no está consolidado. Por el lado de Bullrich la debilita tener tres candidatos a gobernador. Hoy la pata floja de Patricia, hasta que no defina quién es su candidato, está en la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el consultor político.

Y agregó: “Si te digo que la construcción de Patricia en la provincia es sólida, se rodeó de gente que conoce muy bien el territorio, te hablo de Monzo, García de Luca y Joaquín De La Torre. Ahí se ve que hay voluntad de hacer un armado político sólido en la provincia de Buenos Aires. Si quiere ganarla, debe acelerar el paso y definir quién va a ser su candidato”.

Sobre el escenario nacional, afirmó que no va a ser un escenario de dos coaliciones como en el 2019, “En la mesa chica entró Javier Milei con sus ventajas y debilidades. La ventaja central que tiene es que su discurso empatiza con la fatiga y la desazón de la sociedad. El tema de la casta en un pueblo que perdió su calidad de vida es un ansiolítico muy fuerte, especialmente en la franja de 16 a 25 años que lo vota entre el 40 y el 45% de esa franja etaria que representa el 8% del padrón”.

De las debilidades del candidato libertario dijo que “la más importante es su construcción política. Esa es la mayor debilidad de Milei. Es un ejemplo parecido a lo que fue Massa en el 2015 que parecía el ganador y no le alcanzo para pelear la segunda vuelta”.

“Milei para ser presidente necesita una construcción sólida. No le alcanza con discursos grandilocuente y menos enojarse con las preguntas que lo incomodan. Eso hace que mucha gente, por más que esté con bronca, a la hora de votar revea su voto. Por más que lo vea como un actor central, mi percepción es que no sé si le alcanza para desplazar a alguna de las dos coaliciones para llegar al ballotage”, sentenció el analista político.

En tanto, Germano sostuvo que el crecimiento de Patricia Bullrich complica las aspiraciones del candidato libertario. “Milei tiene otra dificultad que es el crecimiento sostenido de Patricia Bullrich. Eso pega muy fuerte en sectores que podrían votar por Milei”, añadió.

“Dentro de lo que él llama la casta política, Patricia Bullrich es lo más disruptivo que hay. Es el lugar que nunca pudo ocupar Facundo Manes, a pesar de que se vende como un disruptivo que no pertenece a la casta política”. sintetizó.

Ante la consulta de MDZ sobre si el crecimiento sostenido le alcanzaba a Bullrich para ganar una hipotética interna con Mauricio Macri, respondió: “Mauricio es lo más parecido a Cristina y a Menem en el 2003. Tiene un piso electoral fuerte pero el techo está muy pegado a ese piso”.

“Para mi, Macri está desesperado por ser candidato, quiere revancha. Si lee bien la realidad sabe que no tiene que ser candidato ya que el 60% de la sociedad rechaza su gobierno. Ese rechazo es muy fuerte en los sectores medios que en el 2015 lo votaron y después descontentos votaron al Frente de Todos. Ese voto representa cerca del 25% del padrón y es fluctuante. Por más que hoy digan que se equivocaron en votar al Frente de Todos no se si volverían a votar a Mauricio Macri. Esa es la debilidad que Rodríguez Larreta no está leyendo: lo que le pasa a la gente y sigue haciendo más de lo mismo”, afirmó el consultor.

En cuanto al papel que juega el radicalismo en Juntos por el Cambio dijo que “pensé que los radicales iban a ser actores protagónicos en esta elección y veo que están siendo actores secundarios acompañando a los candidatos del PRO con más oportunidades de llegar a la presidencia”.

“Gerardo Morales y Facundo Manes no lograron generar confianza y trasmitir la posibilidad de que el radicalismo se pare de otra manera en la coalición opositora. Para mí la diferencia que va a tener este radicalismo con el 2015 es que el candidato a vicepresidente va a ser radical y si Juntos por el Cambio llega a ser gobierno, el radicalismo ocupara cargos importantes”.

Por otra parte, Germano remarcó que Juntos por el Cambio es más importante que los partidos políticos que la integran: “La marca Juntos por el Cambio tiene una fortaleza y un volumen político que no lo tienen el PRO y la UCR. El dato central de esto fue lo que paso en Córdoba, con el acuerdo que sellaron Juez y De Loredo mandando un mensaje muy fuerte a toda la dirigencia de la coalicion opositora. Por eso yo digo que Juntos por el Cambio es más importante que la ambiciones de cada uno de los candidatos”.

“Macri lo que no termina de entender es que Juntos por el Cambio es más importante que él, que Carrió y demás. Están interponiendo el ego por sobre la posibilidad de ser gobierno. Los cordobeses que son dos grandes ególatras se dieron cuenta que si seguían en ese camino no recuperaban la provincia. Inteligentemente pusieron el freno de mano y vieron que si seguían así se estrellaban. Eso es lo que no están viendo Mauricio Macri y Lilita Carrió y me parece que eso juega negativamente generando incertidumbres en un proceso electoral”, remarcó.

Por último, Carlos Germano se sinceró ante MDZ: “Los consultores no sabemos si la foto que tomamos en las encuestas es real. Más del 40% de la sociedad no está representada porque no contestan encuestas. Es un dato que debemos analizar seriamente. A esto le sumo el tema de la abstención que tuvimos en la legislativa del 2021. Fue la elección que menos gente voto desde 1983. En las PASO se llegó al 60% y después creció casi al 70% en la general de octubre. Así y todo, fue la de menos concurrencia desde el regreso de la democracia y este panorama podría repetirse en las presidenciales de este año”.