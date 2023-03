Difonso: "Queremos ser un frente lejos de Cornejo y de La Cámpora"

A un mes de haber salido de Cambia Mendoza, el diputado provincial Jorge Difonso (Unión Popular) habló con MDZ sobre la necesidad de crear un frente electoral con una agenda totalmente local. Cuestionó al oficialismo y postuló sus ideas. No descarta ser candidato y se acerca a Omar De Marchi.

-Estamos arrancando el año electoral, Unión Popular decidió dejar de integrar Cambia Mendoza, ¿qué evaluación hace de esa decisión?

-Unión Popular fue miembro fundador de Cambia Mendoza, a fines de 2015, cuando se constituyó para enfrentar lo que fue el kirchnerismo a nivel nacional y el gobierno de Paco Pérez a nivel provincial. Fue un proyecto exitoso, logramos la gobernación con Alfredo Cornejo y Laura Montero. Sin embargo, fue avanzando y transformándose en lo mismo que criticábamos a nivel nacional. Coparon la Justicia, los organismos extrapoder, avanzaron sobre las instituciones. Eso comenzó a hacer ruido en nuestra fuerza.

En diciembre de 2019, el gobernador Rodolfo Suarez impulsó la reforma la ley 7722 que regula un tipo de minería y eso nos hizo tener diferencias públicas con el Gobierno. De ahí en más vino la pandemia, nosotros si bien la relación había quedado resentida, optamos por ponernos del lado del Gobierno a ayudar. Aprobamos las normas de emergencia económica, emergencia financiera, presupuesto, roll over, todas las herramientas que el Gobierno necesitaba, las acompañamos desde la Legislatura ya que no tenemos funcionarios en el Poder Ejecutivo. Una vez que pasó la pandemia, empezamos a plantear distintos proyectos pero veíamos que el Gobierno provincial tenía una agenda distinta. Planteamos el tema del salario docente y previsional para el sector, infraestructura escolar, la situación de la OSEP que iba cada vez peor, la de la infraestructura vial de la provincia, el acceso a la vivienda, la reforma política. Planteamos temas pero el Gobierno nunca nos dio lugar al debate, y la respuesta fue siempre soberbia.

Esto fue generando una relación que no fue buena hasta que hace un mes, nuestro partido respondió en la convención provincial con la armonía de lo que ha venido pasando: resolvimos no integrar más este frente. Tenemos agenda y visiones distintas. Mendoza se ha deteriorado y necesita un cambio.

-¿Cómo es ese cambio que requiere la provincia, según su visión?

-Nosotros creemos que se debe generar un espacio 100% mendocino, lejos de Cornejo, lejos de La Cámpora y cerca de la gente. En ese espacio estamos trabajando y queremos ayudar a construirlo. En los últimos años hemos visto una disputa entre el cornejismo y La Cámpora, pero se ven fuegos artificiales. Están peleando entre ellos y en el medio, quedan los problemas mendocinos que no se solucionan. No se soluciona el empleo, la capacidad de nuestra industria instalada no llega al 50%. Hay algunos que dicen que hay que cambiar la matriz productiva en Mendoza. Por qué no empezamos por recuperar lo que en su momento tuvimos y se ha venido abajo por malas gestiones. El manejo del agua es otro punto en el cual este Gobierno ha tenido muchas falencias.

-Este frente 100% mendocino, ¿quiénes deberían integrarlo y quiénes no?

-Este frente el único límite que tiene es la frontera de Mendoza, el territorio provincial. Nosotros decimos de Desaguadero para adentro. Mendoza debe tener una comunidad de intereses y objetivos. Debemos tener una agenda única que se plantee ante la Nación y que no tenga que estar mendigando por un lado y tampoco decir la Nación no me da nada. Porque quienes pagan los platos rotos son los mendocinos que no se les mejora la calidad de vida.

-¿Hay diálogo con otras fuerzas políticas para integrar el frente?

-Estamos hablando con dirigentes que provienen de otras fuerzas políticas y con personas que no han estado en la política. Pretendemos ser un vehículo para expresar su voz y estamos habilitados por la Convención Partidaria para formalizar alianzas con otros partidos. Tenemos diálogo con el Partido Demócrata, el PRO, con gente del radicalismo que no está de acuerdo con la constitución que hoy tiene el partido, con peronistas que no acuerdan con el kirchnerismo, con el partido de los Jubilados. Es decir, no tenemos un límite en cuanto a las ideas. La prioridad debe ser Mendoza.

-¿Usted podría ser candidato?

-Si eso contribuye a la formación del espacio, estoy dispuesto a hacerlo. Si hay que acompañar a otros dirigentes, también. Creo que Mendoza necesita una fuerza bien provincial, alternativa al radicalismo y al kirchnerismo. Todos los organismos estatales, han sido absorbidos por el partido gobernante. Nos quejamos de eso en otras provincias, pero Mendoza está cada día más transitando por ese camino. Más allá que nos preocupa los datos que arroja hoy Mendoza que son los de una gestión que está desgastada, que no ha cumplido con sus objetivos. En lo personal, el Gobierno de Suarez es una gran desilusión, creo que empezó con mucha expectativa, pero tuvo marchas y contramarchas, mucha soberbia a la hora de escuchar planteos y hemos llegado a la situación en la que nos encontramos. Tenemos un nivel de pobreza del 50%, la inflación un punto más alto que la de la Nación, la situación de OSEP que se plantea un remedio que es aumentar la cuota al afiliado aportante cautivo cuando en realidad no se les brinda los servicios, el tema del manejo del agua que se está haciendo....han ido a buscar técnicos de una empresa acusada por corrupción en el exterior para que venga a indicar la hoja de ruta a seguir. Tiene que existir una alternativa en Mendoza y debe ser 100% mendocina.

-¿A usted le pareció desacertada la estrategia de Cambia Mendoza que apuntó a que Alfredo Cornejo vuelva a postularse como candidato a gobernador?

-Creo que Mendoza tiene que tener un gobernador que quiera gobernar y no que tome ese lugar para posicionarse como candidato a presidente Esto lo hemo visto en otras oportunidades y eso no es saludable para Mendoza. No sé qué puede plantear distinto a lo que no haya hecho cuando le tocó ser gobierno.Creo que Mendoza necesita un cambio, una evolución, dar un paso adelante con la innovación, cuidado del ambiente y desarrollo sustentable, inclusivo. Planteamos un master plan para recuperar los 900 km de vía que tiene Mendoza y desde el Gobierno de Mendoza no es que no recibimos ninguna ayuda, todo lo contrario. Lo trabajamos con muchos intendentes. y hoy está volviendo el tren a Mendoza después de 30 años. Hay que tener la actitud y la decisión para hacerla.

-¿Por qué lo que se conoce como tercera fuerza en las últimas elecciones mendocinas no se han sostenido en el tiempo?

-El mendocino merece tener una oportunidad en la tercera fuerza, no puede ser todo grieta. Esa discusión tipo grieta sólo le sirve a quienes están parados en esos extremos para visibilizarse políticamente pero en el medio está toda la ciudadanía de Mendoza que quiere que le solucionen sus problemas. Lo que quiere la gente es que el solucionen los problemas: la seguridad, poder mandar los hijos a la escuela y que el docente esté contento para recibirlo, que funcionen los baños y tengan calefacción. Cuestiones básicas que evidentemente vienen fallando. En el tema económico ni hablar y siempre dicen esto no lo pueden hacer porque no tenemos minería y se la agarran con la ley 7722 que es un tipo de ley que regula un tipo de minería, que es la metalífera. Pero tenemos menos exportaciones de nuestros productos, tenemos problemas para acceder al empleo. La Provincia en este punto no está haciendo nada por este tema. Hace años que no hay una campaña fuerte contra la droga.

-¿Usted tiene diálogo con Omar De Marchi?

-Lo conozco desde los 18 años, sé que está teniendo problemas con el radicalismo como lo tuvo antes con el PD, como los tuvimos nosotros. Es un muy buen dirigente que quiere a Mendoza. Él tiene que resolver primero su situación y desde dónde va a plantear sus diferencias profundas que tiene con el cornejismo. A nosotros nos gustaría que esté en este espacio pero esa decisión la va a tener que tomar él.