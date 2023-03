Rodríguez Larreta pasó por Mendoza en modo candidato y reveló sus planes

Luego de lanzarse a la carrera presidencial la última semana, Horacio Rodríguez Larreta llegó a Mendoza este jueves en el marco de los festejos vendimiales. El jefe de Gobierno porteño desembarcó en la provincia con el traje de precandidato puesto y puso especial énfasis en propuestas, con la cabeza puesta en las elecciones.

“Creo que Argentina necesita una transformación enorme, muy profunda y rápida. Para eso estamos trabajando en un modelo de desarrollo. Tenemos que definir cuáles van a ser las industrias y los motores del crecimiento en Argentina”, expresó el dirigente del PRO en un marcado tono de campaña.

Detalló que “hoy el mundo necesita energía, tenemos a Vaca Muerta en el Sur y en Mendoza mismo. El litio cada vez es más necesario y tenemos el segundo yacimiento más grande del mundo. Para poder explotar esos sectores”.

En este sentido, enumeró una serie de propuestas que apunta a impulsar en caso de llegar a la presidencia a partir de diciembre. “Tenemos que generar la promoción impositiva para eso, promoviendo las importaciones y el trabajo, tenemos que abrir mercados poniendo toda nuestra diplomacia en función de abrir mercados para estos productos, hacer obras de infraestructura para llevar los productos a los puertos, hay que actualizar el sistema laboral, hay que replantear los planes sociales, tenemos que tener un sistema previsional que sea previsible en el tiempo”, destacó.

Haciendo hincapié en Mendoza, Rodríguez Larreta remarcó que “dentro de ese cambio integral tiene que haber un plan de desarrollo para la provincia de Mendoza que lo tienen que trabajar nuestros dirigentes mendocinos. Para definir cómo podemos promover más la industria del vino, cómo podemos abrir más mercados. Es una provincia que tiene mucho potencial enmarcado en el potencial de la Argentina”.

El precandidato presidencial señaló que “si no bajamos la inflación, todo lo que estamos hablando no va a funcionar. Ahora, si nos enfocamos solamente en bajar la inflación y no hay un plan de desarrollo, la baja de la inflación dura meses o un año y después hay inflación de vuelta”. Asimismo, añadió que “no busquemos más facilísmos ni recetas mágicas porque no existen. Acá lo que hay que hacer es arremangarse y laburar, eso es lo que Argentina necesita”.

Por otro lado, el mandatario porteño cuestionó el discurso del presidente Alberto Fernández de este miércoles ante la Asamblea Legislativa por no hacer referencia a las que consideró las principales preocupaciones de la ciudadanía. “Si hay dos temas generales que cruzan a la Argentina entera son la inflación y la inseguridad. Es una vergüenza que el presidente no haya hablado de eso. Todo un larguísimo rosario de maravillas que él está haciendo es lo que escuchamos ayer, por lo menos yo no vivo en ese país”, advirtió el referente del PRO.