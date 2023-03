Todos libres: la salida de Jaime, una muestra del poder kirchnerista

José López tuvo el infortunio de quedar en deuda con los servicios de inteligencia, por lo que su corrupción quedó filmada en cámara lenta para generar el hecho más lisérgico de la historia moderna del robo desde el Estado: un secretario con rango ministerial corriendo con ametralladoras, monedas de Qatar, relojes de oro y casi nueve millones de dólares a la espera de que una monja los esconda, un martes a las tres de la mañana. Difícil de creer. Así y todo pasa sus días en Rio Gallegos como cualquier otro habitante.

Desde ese día hasta la fecha, sistemáticamente los corruptos, o juzgados por corrupción a ojos de la Justicia, fueron encontrando el visto bueno para dejar los penales y volver a sus casas, en general muy amplias y lujosas, justamente producto de su corrupción. El paradigma fue Julio De Vido, quien ameritó libros e investigaciones y el 5 de marzo le avisaron que volvía a su chacra, donde supo comprar equipos de aire acondicionado para refrescar su colección de aves exóticas. Así soporta su cautiverio.

De a poco, por goteo, los condenados y procesados con diferentes pruebas fueron logrando dejar la cárcel para disfrutar de la vida al aire libre, lejos de la pena.

Junto al arquitecto De Vido que descolló en el colegio Guadalupe en los años sesenta y se fue quebrado al sur en busca de nuevos rumbos hasta encontrarse con Néstor Kirchner, está Carlos Kirchner, primo del difunto presidente, quien también fue funcionario de Planificación y goza de la libertad que le genera la duda de Casación.

Desde que se implementó el nuevo Código Procesal Penal, empezó la fiesta de las excarcelaciones, y casi nadie del entorno de Cristina y Néstor Kirchner quedó encerrado. Amado Boudou agradeció el gesto del juez del Tribunal Oral Federal (TOF-1), Ricardo Basílico, que le concedió en julio de 2021 la libertad condicional al exvicepresidente de la Nación por considerar que ya cumplió las dos terceras partes de la condena a 5 años y 10 meses de prisión que le había sido impuesta en el marco de la causa Ciccone. Lo acusaron de quedarse con la fábrica de imprimir dinero con un testaferro, está libre en su casa.

Ricardo Jaime tiene cáncer de piel en su cara, y dejará la cárcel este sabado. El Tribunal Oral Federal 7, que tiene a su cargo la realización del juicio de la causa de los "Cuadernos" por supuestos sobornos en la obra pública, ordenó liberar al exsecretario de Transporte por su estado delicado de salud. Fue la mayoría del TOF 7 que dispuso dispuso "el cese de la prisión preventiva del detenido Ricardo Raúl Jaime, una vez vencido el plazo establecido en la resolución dictada el 15 de septiembre de 2022, es decir, a partir del 18 del corriente mes y año".

La Justicia encontró hace dos años el vericueto que permite tener corruptos juzgados pero libres. La Corte tiene que revisar fallos, pero sin plazos, entonces pueden seguir liberando presos hasta entonces considere el tiempo justo. Buena noticia para el exvendedor de quiniela y chofer de taxis Roberto Baratta, quien pasó de la austeridad a ser la sombra de De Vido y quedó implicado por la causa de los "Cuadernos" donde se explicó la logística de su corrupción.

Juan Pablo Schiavi, otrora secretario de Transporte durante la masacre de Once, también está en su casa esperando una revisión que no se sabe cuándo será. El mismo beneficio tiene Claudio “El Mono” Minnicelli, preso por la llamada "mafia de los Contenedores" y prófugo que quedó en libertad tras ser sentenciado a cinco años de cárcel porque la Cámara de Casación no confirmó sentencia.

Evasión tributaria entre otras cosas, las causas de los dueños de Grupo Indalo, que acumulan cientos de millones de pasivos y alternan entre escándalos y denuncias, otros beneficiarios del sistema: Cristóbal López y Fabián de Souza, desligados del caso de Oil Combustibles, en un fallo que está revisando la Cámara de Casación.