Ellos los quieren ignorantes, nosotros los queremos educados

Ellos quieren que los estudiantes sean ignorantes, sino no se entiende que tengamos los docentes con los peores sueldos del país, que no se haya construido una escuela nueva, no invertir en las reparaciones de las escuelas y que no se cumpla con la Ley de jornada extendida y la merienda saludable.