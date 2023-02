Julio Cobos hizo un mea culpa por la interna con De Marchi y dejó una pista sobre quién acompañará a Cornejo

El exgobernador de Mendoza y actual diputado nacional, Julio Cobos, se manifestó sobre la nueva candidatura de Alfredo Cornejo a la Gobernación. El legislador sostuvo que debe haber amplitud a la hora de elegir a un compañero o compañera de fórmula.

"Ojalá que con la elección de la fórmula se demuestre una apertura hacia los distintos espacios que hoy tiene el radicalismo. Suarez consensuó en su momento con Abed y yo fui el que insistió en ese caso. Hoy me lo agradecen haber llegado a ese consenso, se llevan muy bien", remarcó Cobos al respecto.

Y sumó: "Seguramente quien acompañe a Alfredo sea una figura joven. Tal vez una mujer. ¿Mariana Juri? No, no lo sé. No hay que encasillarse, pero hay que sondear la posibilidad de que sea una mujer y ofrecerle a la ciudadanía complementariedad".

"Hay que tener buena relación con los vice. Se los valora cuando se los pierde, es como la salud. Tienen que tener experiencia, no son una figura secundaria, sino que es el que reemplaza al gobernador. Pero se va a definir con la campaña. Está la posibilidad de que sea alguien del espacio de Rodolfo Suarez", aseguró Cobos.

Y por último hizo referencia a la interna entre la UCR y el sector del PRO que lidera Omar De Marchi. "La decisión será de él. Hay que escuchar un poco más y hacer un mea culpa. Mientras más mensajes y presiones hay, más se aleja. No le podemos echar la culpa siempre al otro porque no se siente cómodo".

De hecho, el exvicepresidente de la Nación tuvo un encuentro con De Marchi en Malargüe hace pocos días y dijo que fue "circunstancial", aunque no descarta reunirse con el diputado del PRO para ser un "canal de diálogo" para lograr un acuerdo.