Comodoro Py suma una nueva vacante y se agranda el vacío en la Justicia

El problema de las vacancias no es nuevo. Hace años que el Poder Judicial está en falta a la hora de llenar vacíos cuando un juez deja el cargo ya sea por enfermedad, jubilación o fallecimiento. Justamente en las últimas horas se confirmó a Julian Ercolini para continuar subrogando la vacante que dejó Claudio Bonadio cuando falleció en febrero de 2020.

El universo de espacios por llenar cada vez es más grande y hablamos de toda la Justicia no solo de Comodoro Py, o los juzgados federales en general que investigan al poder y al narcotráfico, sino a todo el abanico, ya sea fuero laboral, civil y comercial, seguridad social, de familia y hasta la propia Corte Suprema.

Ahora bien, hablando tan solo de los tribunales de Comodoro Py, en primera instancia, existen doce juzgados, de los cuales con la decisión de Luis Rodriguez de dejar la Justicia ya son cuatro las vacantes a cubrir. Los juzgados 12, que dejó el juez Sergio Torres en 2019 para asumir en la Suprema Corte Bonaerense; 11, que quedó sin juez tras el fallecimiento de Claudio Bonadio en 2020; 6, por la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral también ese año, y ahora el 9, que también pidió su jubilación y renunciaría en los próximos días.

El problema de llenar esas sillas no está en los Tribunales de Retiro sino en un edificio situado en libertad 731 de la Ciudad de Buenos Aires donde se encuentra el Consejo de la Magistratura que aún no logra completarse desde que la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley del 2006, volviendo vigente una derogada hasta que se dicte una nueva ley. Algunas voces se pronunciaron de forma irresponsable al plantear que podría ser por decreto.

Lo cierto es que desde que esto ocurrió, el estamento de la política fue el que más complicó esa nueva integración por judicializar designaciones. De hecho, al día de hoy aún resta que juren los nuevos consejeros representantes del Senado.

¿Por qué es importante? Porque con un Consejo virtualmente paralizado, es imposible que avancen los concursos (algunos de ellos ya en trámite) para poder llenar las vacantes de la Justicia. De hecho, se había avanzado en concursos para nombrar jueces para ocupar esos lugares vacíos de Comodoro Py en estos dos años a la par que se hizo lo mismo con un gran interés por parte del oficialismo para elegir la terna que saque de sus puestos a dos de los integrantes de la sala 1 de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Este último participó del concurso, pero el mismo tampoco logró avanzar. Se trata de los magistrados que fueron objetados por el por sus traslados a ese tribunal de alzada durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero también hay vacantes en la Cámara Federal de Casación y en los tribunales orales.

La culpa netamente es de la política que como un juego de ajedrez siempre busca su gambito, como ocurrió el año pasado cuando Cristina Fernández de Kirchner luego que se anulara la designación de Martín Doñate, al considerar que había sido mediante un ardid, volvió a nombrarlo para un nuevo período todo lo cual hizo que Luis Juez volviera a los tribunales a pelear por ese lugar que dice corresponderle. La Corte Suprema, tendrá la última palabra, esa que se ha transformado en el nuevo enemigo del oficialismo que avanzó en un nuevo pedido de juicio político contra sus miembros y que a pesar de saber que no prosperará sigue insistiendo en el desgaste. Y para colmo juegan a querer ampliar la Corte cuando no pueden siquiera llenar la silla vacía de un juzgado por años.

Mientras tanto, el máximo tribunal también tiene una vacante que no pudo llenarse tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Otra vez, responsabilidad de la política que no logra consensos. Ni hablar del procurador general de la Nación. Desde el Gobierno critican que Eduardo Casal “está atornillado a la silla” pero ni el macrismo que postulaba a Inés Weinberg de Roca, ni Alberto Fernández que postuló a Daniel Rafecas, lograron los consensos necesarios para nombrar un nuevo procurador.

Los años pasan, la sociedad cada vez siente más resquebrajada la confianza en la Justicia pero en parte porque la verdadera Justicia, la que más transita el ciudadano de a pie, no los poderos también tienen grandes vacantes. Hay jueces que atienden hasta 3 juzgados a la vez y ni hablar de los de Paz, que muchas veces deben responder a diferentes lugares.

Y eso que en esta nota no hablamos de la situación de Rosario donde cada vez se hace más necesario la apertura de juzgados especializados.

El año pasado se realizó un encuentro de jueces en esa localidad. Durante su discurso, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, habló de la asimetría que existe en el país donde en algunos lugares rige el sistema acusatorio y en otros no y esa falta de coordinación es funcional al crecimiento del delito. Así también resaltó la necesidad de la cobertura de las vacantes existentes. No se puede decir que se lucha y no cubrir. Se ha llegado al 50 por ciento de cargos vacantes. “Hay que tener vocación política para combatir este flagelo. Las vacantes hay que cubrirlas con los magistrados más idóneos”.

El presidente de la Corte se refirió a la situación del Poder Judicial: "Sabemos que la justicia la pasa mal, los jueces, los fiscales pero también la gente común. Venimos a ratificar nuestra solidaridad y compromiso con los jueces federales y provinciales”. Un compromiso que requiere de una actitud proba. “Reclamamos la protección necesaria para nuestros jueces y fiscales y sus familias, porque el miedo es parte del crimen organizado”. Aquí estamos frente al miedo que está instalado y ha recrudecido en las últimas horas. “Como Corte no venimos a instalar una dicotomía entre federal y provincial. Venimos a decir que haremos los mejores esfuerzos para cumplir las expectativas de la gente. Que la cárcel no deba controlar a la calle sino q sea al revés”.

El hermoso encuentro repleto de jueces y funcionarios del Poder Judicial quedó en eso, solo un encuentro porque a las claras aún queda mucho por hacer, o lo que es peor, todavía no se hizo nada.