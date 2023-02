Mauricio Macri defendió a YPF y comparó a la Argentina con un alcohólico

El exmandatario Mauricio Macri sostuvo hoy que "YPF no es un desastre como Aerolíneas Argentinas" al responder una consulta que le hicieron en La Pampa sobre si en el caso de volver al Gobierno privatizaría la petrolera, y se preguntó "para qué sostener" la aerolínea estatal "cuando Fly Bondy y Jet Smart te llevan en hora y en plazo a todos los lugares de Argentina y a la mitad de precio".

Macri hizo estas declaraciones durante una recorrida por la ciudad de Santa Rosa, adonde llegó este mediodía para respaldar al diputado nacional Martín Maquieyra, precandidato a gobernador por el partido PRO, y al precandidato a intendente de la ciudad por la misma fuerza, Martín Ardohain, quienes competirán contra postulantes de la UCR en las PASO del domingo 12 de febrero.

En sus declaraciones a la prensa local, el expresidente comparó a la Argentina con un alcohólico que necesita recuperarse de su adicción para referirse así a la necesidad de reducir el gasto del Estado, requisito que consideró clave para que baje la inflación y lograr que el país -trazó- "tenga solvencia fiscal".

"Generando más Estado no se genera más riqueza, se genera más inflación. Hay que lograr que Argentina tenga solvencia fiscal", arrancó Macri, para luego argumentar que "la Argentina es como un alcohólico" al que después de ir a Alcohólicos Anónimos "cuando le decís 'querés una birra' te dice 'nada de alcohol'. Argentina es igual, para que seamos creíbles y alguien venga a poner una fábrica tenemos que demostrar que nos curamos", razonó el expresidente e ingeniero civil graduado en la Universidad Católica Argentina (UCA).



Desde las mismas premisas, Macri apuntó luego contra el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biro, y se preguntó: "¿Por qué vamos a seguir financiando al señor Biro? ¿Para que él y sus amigos se patinen 700 millones de dólares en un servicio que usa menos del 10 % de los pampeanos?"



Y agregó: "Es mentira que Aerolíneas llega a todo el país, es una mentira de este conjunto de mafiosos que hoy la maneja. No podemos sostenerla, ¿para qué lo haríamos? Para que tengan todo tipo de privilegios, salarios especiales, jubilaciones especiales, contratos especiales. ¿Para qué la vamos a sostener? ¿Para sostener esta perversión?", insistió en su clásico de proponer privatizaciones, recortes y reducción del empleo público.



Luego, Macri dijo que Juntos por el Cambio ganará las elecciones presidenciales de este año y prometió que la coalición PRO-UCR-Coalición Cívica cambiará la situación del país "a pesar de la bomba económica que está dejando este Gobierno".



"La Argentina tiene un enorme futuro", añadió, para después concentrarse en el panorama político de La Pampa, que es gobernada por el mandatario peronista Sergio Ziliotto.



En ese punto, indicó que la provincia es administrada "por la peor versión del peronismo" aunque acotó que con su visita a Santa Rosa buscaba transmitir "una profunda esperanza" por "la claridad que estamos teniendo (en JxC) no la teníamos en 2015", diferenció.



"Les digo a los queridos pampeanos que se animen a apostar a que el perfil de La Pampa pueda ser la innovación, nuevas actividades, que los jóvenes encuentren cosas que los desafíen en su provincia. Y la propuesta joven de Martín (Maquieyra) para gobernador y 'Cato' (por Martín Ardohain, primo de la modelo y conductora Carolina 'Pampita' Ardohain) para intendente es exactamente eso", destacó.



Por último, Macri aseguró a los pampeanos que si en la elección de gobernador se impone JxC "no van a perder lo que tienen y van a sumar muchas cosas".



Antes de abandonar La Pampa, el exmandatario hizo una charla en la sede de la Fundación Pensar ante alrededor de 300 personas.