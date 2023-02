La embestida que prepara Mendoza contra Nación por la cesión de tierras a mapuches

Este viernes se conoció que el Gobierno nacional, a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, reconoció la ocupación de más tierras en Malargüe a una comunidad de mendocinos que reinvindican su origen mapuche. El terreno está en la localidad Los Molles, Malargüe, donde hay antecedentes de reclamos con los propietarios de Las Leñas y también por la ejecución de proyectos petroleros. Esto se da luego de que Nación reconociera hace unos días Lof El Sosneado, San Rafael, y Suyai Levfv, en Malargüe.

El ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, encabezó este viernes el reclamo mendocino al respecto y sostuvo que ya se han iniciado gestiones para plantear la nulidad de las resoluciones. "En primer lugar, la resolución que se ha comunicado en el Boletín Oficial habla de cuatro mil hectáreas en la zona de El Sosneado al igual que lo que pasó días atrás. El gobernador de Mendoza, con las dos resoluciones, ha solicitado la intervención inmediata al Fiscal de Estado para que analizaramos las vías para el cuestionamiento de estas decisiones. Podemos adelantar que nos reunimos con el Fiscal de Estado y consideramos la manifiesta nulidad de las decisiones del INAI", dijo el funcionario de Suarez.

"Consideramos que esta ley no tiene vigencia, no tiene una prórroga válida. La nulidad es sobre las resoluciones fundadas en la no validez de la actual y vigente ley por la la ley prorroga. Tenemos facultades concurrentes que son vulneradas. Quisiera decir que la Corte Suprema ya ha fallado en dos casos y ha dicho que le corresponde a la Justicia provincial la decisión cuando no hay materia federal en juego. Del otro lado hay un instituto donde un abogado decide desconocer y dictar una resolución en contra de atribuciones que son exclusivas de la provincia", agregó el ministro.

En un comunicado el INAI informó que no había podido comunicarse con representantes del Gobierno de Mendoza por esta situación y desde el Ejecutivo respondieron: "Es totalmente mentira que el INAI ha querido comunicarse con la provincia, no hemos tenido ningún tipo de comunicación por parte de ellos".

Y a su vez el funcionario fue consultado por los dichos del mismo instituto que aseguran que en la provincia fomentan la violencia al no reconocer a las comunidades mapuches en el Sur: "El Gobierno de la provincia no incita a la violencia de ninguna manera, nosotros tomamos cada uno de los temas como corresponde, accionamos en defensa de los mendocinos y llevamos el asunto en los carriles que corresponde. Yo creo, de manera contraria, que es el INAI el que con lo que comunica incita a la violencia".

Luego remarcó que hay 23 hectáreas de la zona de El Sosneado que están siendo explotadas por EMESA y que están en "estado de trabajo", mientras que hay otras 27 hectáreas en el Puesto Rojas que están vinculadas a Vaca Muerta.

"Hay una decisión inconstitucional que no tiene ningún acidero por parte del Gobierno nacional. En el sur no han habido comunidades mapuches, ya lo dijeron varios historiadores. El gobernador la instrucción que dio es que sea inmediata, por eso estamos trabajando en la defensa de la provincia. Se presenta primero en el ámbito administrativo y luego tendrá la vía judicial correspondiente", dijo al finalizar Ibáñez.