Horacio Rodríguez Larreta abrió el ciclo lectivo 2023 con un encendido discurso contra el Gobierno

Tras lanzarse a precandidato a presidente, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dio inició al ciclo lectivo 2023 con un encendido discurso en contra del Gobierno. La principal crítica fue por la alta inflación que atraviesa el país y volvió a reclamarle al Ejecutivo “un plan para salir de la crisis".

“Tenemos un problema hoy, no tenemos que esperar a que explote ninguna bomba. Hoy tenemos un problema gravísimo que hay que encararlo, no hay que esperar al cambio de Gobierno. Ojalá este Gobierno tenga un plan para empezar a sacar la Argentina adelante, todavía no lo hemos visto”, sentenció.

Noticia en desarrollo...