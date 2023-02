La presidenta del PJ elogió a Omar De Marchi pero descartó una alianza

El Congreso del Partido Justicialista (PJ) de Mendoza habilitó este viernes a las autoridades a conformar alianzas electorales de cara a los comicios de este año. La presidenta del partido, Flor Destéfanis, afirmó que tiene expectativas de constituir un frente competitivo en la provincia. Asimismo, habló de las especulaciones de un acercamiento político con el dirigente del PRO, Omar De Marchi, y si bien le lanzó un sorpresivo elogio, volvió a descartar la posibilidad de una alianza electoral con el lujanino.

La cumbre de congresales peronistas tuvo lugar días antes de la fecha límite para la presentación de frentes electorales para los comicios desdoblados en siete departamentos, entre los cuales se encuentran las seis comunas gobernadas por el peronismo. El próximo miércoles 1 de marzo se deben inscribir las alianzas y en los próximos días las autoridades del justicialismo definirán su propuesta electoral en estos municipios.

“Hay muchísima expectativa para lo que se viene y ver se dio por unanimidad la autorización al PJ a ser frentista y participar con un frente competitivo”, expresó Destéfanis este viernes por la noche durante su participación en la Fiesta de la Vendimia de Maipú.

La titular del PJ se refirió a la posibilidad de que la alianza electoral que se conforme a nivel provincial tenga una denominación diferente a la de Frente de Todos. “En el 2019 fuimos el Frente Elegí, luego ha tenido distintos nombres pero siempre hay partidos que siguen acompañando con el PJ como columna vertebral. Veremos el nombre de este frente durante este año ya que lo estamos tratando con los intendentes y dirigentes del justicialismo de la provincia”, indicó.

Asimismo, la intendenta de Santa Rosa fue consultada sobre una eventual alianza electoral con el referente local del PRO, Omar De Marchi, quien viene amenazando desde hace semanas con una posible ruptura con la UCR y un alejamiento de Cambia Mendoza. Las especulaciones en torno a esta posibilidad han abierto una grieta en el peronismo ya que desde el kirchnerismo rechazan con vehemencia el acercamiento, mientras que algunos intendentes del PJ no le cierran del todo las puertas al lujanino.

“Es bastante difícil vernos en un frente juntos”, manifestó Destéfanis, aunque dirigió un inesperado elogio al líder del PRO mendocino. “Valoramos a De Marchi como dirigente por lo que está llevando adelante de expresarse públicamente con respecto a la concentración de poder de Cornejo y la falta de apertura de su propio frente”, expresó la presidenta del justicialismo.

No obstante, volvió a descartar una posible alianza electoral. “Pero de ahí a vernos compitiendo en una PASO o compartiendo un frente creo que no porque De Marchi sinceramente significa el PRO y para nosotros es Macri, que fueron cuatro años de decadencia en la Argentina. Así que creemos que no va a ser posible ejecutar esa alianza”, sentenció.

Otro dirigente peronista que estuvo presente en la Vendimia de Maipú fue el actual senador provincial y exintendente maipucino, Alejandro Bermejo, quien también fue consultado sobre un posible acuerdo electoral con el diputado nacional del PRO.

“Yo soy respetuoso de las decisiones y opiniones de todo el mundo. Con Omar tengo una relación de amistad de hace mucho tiempo. No he escuchado nada, ha ocurrido en otras oportunidades hay casos históricos como Cobos y Cristina, Biffi y Jaque. El peronismo tiene algunas historias de haber llevado candidatos de otros signos políticos”, expresó el histórico referente del peronismo maipucino.

En tanto, Destéfanis advirtió que Cambia Mendoza está perdiendo poder y se esperanza con que el alejamiento de los aliados oficialistas favorezca al peronismo en las elecciones. “Esperamos ser la fuerza competitiva frente a la baja de poder de Cambia Mendoza. Se fue Difonso, se está por ir De Marchi, la verdad que frente a eso vemos una posibilidad y una oportunidad muy grande para nosotros”, indicó.

Asimismo, la jefa comunal santarrosina lamentó que el peronismo aún no haya definido quiénes serán los candidatos del espacio a la Gobernación y señaló que aspiran a conseguir una fórmula de unidad.

“Estamos viendo las opciones de cara a abril para la fecha de presentación de listas. A mí ya me gustaría poder presentarle a la sociedad mendocina si somos dos, tres o un solo candidato. Se evaluará si se puede llegar a una fórmula de unidad que pueda de alguna manera interpretar la demanda de Mendoza, que pueda ser la mejor oferta electoral con una fórmula competitiva. Aspiramos a una fórmula de unidad de todo el justicialismo, de todo el frente, que más que nada se dedique a hablar de los problemas de la gente y de las soluciones que nosotros proponemos frente a estos 8 años que vemos que Mendoza está estancada”, subrayó.