El delfín de Patricia Bullrich que encendió la interna de Juntos por el Cambio en Buenos Aires

“Todos los días trabajo para que Juntos llegue unido a las elecciones PASO de agosto y ganar las generales. Pero primero, ante todo, hay que definir qué somos. Primero están nuestras convicciones, nuestras ideas, nuestros valores, sin ambigüedades, de cara hacia dentro de la coalición y hacia la sociedad. No hay que juntar políticos por el solo hecho de juntarlos. No entiendo qué sentido tiene ver a dirigentes que se sacan dos o tres fotos por día, si la suma de un político más otro político termina dando 0 en la mayoría de los casos” le dijo a MDZ el senador provincial Joaquín De la Torre, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de Patricia Bullrich.

En una extensa charla, en la que se tocaron varios de los temas más conflictivos de la alianza opositora, De la Torre aceptó que será la precandidata presidencial del PRO quien defina quién será el dirigente bonaerense que mejor la represente entre él, Javier Iguacel y Néstor Grindetti. “Patricia tiene el poder de decir quién será quien mejor la represente para su proyecto nacional”, indicó el exintendente de San Miguel que, de paso, desestimó que ese espacio esté pensando en un acuerdo con Cristian Ritondo.

“La posibilidad de que Cristian Ritondo sea el candidato a gobernador de Patricia Bullrich está más en los diarios que en la mente de Patricia y la propia realidad. Cristian ya dijo que será el candidato de María Eugenia y ella dijo que será candidata presidencial. Tratar esta hipótesis sería faltarle el respeto a Ritondo, porque sería decirle a Ritondo que traicionará a María Eugenia y creo que él no se merece ser considerado traidor”, dijo.

Donde sí dejó de lado la pulcritud política fue al momento de definir las diferencias entre Bullrich y el principal rival, Horacio Rodríguez Larreta. “Efectivamente, como decís vos habitualmente, las circunstancias de la Argentina actual tienen mucho que ver con las que se dieron en la época en la que compitieron Carlos Menem contra Antonio Cafiero. De un lado está la el aparato, el dinero, la compra de dirigentes, y del otro está la relación directa del dirigente con la gente”, expresó.

Además, el referente del peronismo republicano reprochó que Rodríguez Larreta "haya tratado de estafadores" a los que, como Patricia Bullrich, manifiestan su mirada ultra crítica sobre el kirchnerismo y sus representantes más emblemáticos.

“Hace diez años servían los aparatos políticos. Ahora, con todas las redes, las posibilidades que tenemos de interactuar con la gente, no sirve de nada”, agregó De la Torre, quien además pidió a la dirigencia en general que “empecemos a trabajar sobre los temas urgentes, imprescindibles y los importantes, y no poner energía en los otros que no tienen tanta urgencia ni inmediatez”.

“Yo entiendo que todas las discusiones que no busquen la solución de los problemas prioritarios son absurdas. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Yo no comparto el orgasmo que le produce a cierto sector social y político este tema en la Argentina, que participa en el efecto invernadero sólo en el 0,4% de todo el mundo. Y, para peor, un 50% de lo que afectamos medioambientalmente lo produce, mayoritariamente, la actividad ganadera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejar de criar vacas? No, no comparto eso”, dijo tajante.

Para De la Torre, “los gobiernos no tienen la plata para solucionar todos los problemas al mismo tiempo, entonces, hay que seleccionar los temas. El medio ambiente y su cuidado sí son importantes, pero no urgentes para nosotros en Argentina. Pero desde los cinco países centrales que producen la mayor afectación de nuestro planeta nos quieren imponer que políticas que para nosotros no son indispensables en estos momentos. Hay que dejar de masturbarnos con el tema del medioambiente”, expresó.

El 50% del conurbano no tiene cloacas. "La mitad de esa población tira sus efluentes cloacales a la zanja. Eso jode al medio ambiente y baja la calidad de vida de la gente. De estos temas hay que hacernos cargo", sentenció.