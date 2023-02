Juan Manzur reveló el verdadero motivo por el que dejó de ser jefe de Gabinete de Alberto Fernández

Juan Manzur reasumió este jueves como gobernador de Tucumán, tras cumplir funciones como jefe de Gabinete en el gobierno nacional. En sus primeras declaraciones, manifestó que vuelve a la provincia "para llevar al triunfo al peronismo" en las elecciones del distrito, previstas para el 14 de mayo.

"Ayer terminé mi tarea -como jefe de Gabinete- y después de 513 días, volvimos con las mismas ganas y la misma fuerza, mirando el futuro", dijo Manzur en el acto de reasunción de su cargo como gobernador, que tuvo lugar en el teatro Mercedes Sosa, con la presencia del ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, gobernadores y el vicegobernador tucumano Osvaldo Jaldo.

Manzur, médico de profesión y exministro de Salud de la Nación, fue elegido por primera vez como gobernador de la provincia en 2015; cuatro años después, en 2019, logró la reelección.

El paso de Juan Manzur por la Jefatura de Gabinete

Luego, en septiembre de 2021, tomó licencia para asumir como jefe de Gabinete a pedido del presidente Alberto Fernández, por lo que su vicegobernador, Osvaldo Jaldo, quedó al mando del gobierno tucumano.

"Cuando el Presidente me llamó para sumarme al equipo del Gobierno no dudé ni un segundo en asumir esa responsabilidad porque eso es lo me enseñaron desde chico en el peronismo. Primero la patria, después el movimiento y por último estamos nosotros", dijo e hizo mención "a la carta de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que decía, pensaba y opinaba, que yo podía ser útil en aquel contexto".

Y agregó: "Cuando lo llamé a Jaldo para contarle, respondió: 'Juan contá conmigo, hacé lo que tengas que hacer' y cumplió con su palabra. Eso se llama compromiso, eso se llama lealtad", dijo sobre el vicegobernador que lo reemplazó en el cargo.

Asimismo, señaló que continuará gobernando "con los objetivos impulsados en su gestión gubernamental desde el primero momento: movilidad social ascendente e inclusión; desarrollo de la industria, radicación de fábricas y capitales para generar empleo" y añadió: "Queremos un Tucumán que incluya y de oportunidades".

El plan de Juan Manzur en Tucumán

Las elecciones provinciales se realizarán el 14 de mayo, y en ellas se elegirá gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes, concejales y comisionados comunales.

En diciembre de 2022, Jaldo y Manzur anunciaron que serán candidatos a gobernador y vicegobernador, respectivamente, por el Partido Justicialista (PJ) local.

"Voy a estar a la par suya para acompañarlo, voy a ser el jefe de campaña de Jaldo gobernador y asumo toda la responsabilidad de que sea nuestro próximo gobernador", dijo Manzur y añadió: "Acá estoy para llevar al triunfo al peronismo en Tucumán y para que Rossana Chahla, actual diputada nacional, sea la intendenta de San Miguel de Tucumán".

Por su parte, Jaldo destacó que "a pesar de los kilómetros que nos separan de Capital Federal y de la agenda apretada que compartía con el presidente, Juan Manzur siempre estuvo acompañando a la gestión de todos los gobernadores del interior, pero fundamentalmente de su querida provincia de Tucumán".

"Manzur cumplió con el Gobierno Nacional y salió por la puerta grande de la Jefatura de Gabinete", sostuvo el vicegobernador

Manzur y Jaldo estuvieron acompañados en el acto por De Pedro; los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López.

Además estuvieron presentes la diputada Chahla; el diputado Julio Pereyra; el exjefe de Gabinete de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Martin Yáñez y los vicepresidentes primero y segundo de la Legislatura, Sergio Mansilla y Regino Amado, entre otros funcionarios provinciales.