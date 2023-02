La medida extrema que pide Ramiro Marra para terminar con los piqueteros y los cortes de calle

El legislador porteño y candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, sostuvo que "no puede ser que la calle esté tomada hace más de dos décadas" y señaló que "lo que hay que hacer es meter presos" a los líderes piqueteros y a quienes se resistan a las órdenes de las autoridades policiales.

"Lo que venimos planteando es un proyecto político que genere orden en términos económicos y también en temas tan sensibles como es el espacio de todos. No puede ser que la calle esté tomada hace más de dos décadas por unos tipos que empezaron con unos palos y ahora ponen a mujeres para que nos saquen como si fueran los dueños. No puede ser que sea parte de nuestra cultura", se quejó el líder del Movimiento Antipiquetero Argentino.

El referente liberal sumó que "lo que tenemos que hacer es ejecutar el código penal y meterlos presos".

"Capaz alguno me dice ´¿cómo vas a meter preso a 10.000?´ No hay que meter a los 10.000 presos, porque hay muchos están yendo obligados. Hay que meter presos a los líderes piqueteros. Tiene que ir la policía y decirles que se corran a un costado. Y si no se corren, van presos por el delito de desacato a la autoridad. No hay argumentos para no agarrarlos y meterlos presos", insistió.

En esa línea, exclamó: "¡Basta de negociar con piqueteros, y basta de que administren planes sociales!".

En otro orden, Ramiro Marra destacó la figura del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, y aseguró que tiene posibilidades serias de entrar a un balotaje en las próximas elecciones presidenciales.

"Pero hay un triunfo que ya nos atribuimos que es que movimos toda la agenda, la corrimos ideológicamente", ponderó