Luis Petri posteó un sentido mensaje a horas de que termine el 2023

Luis Petri, flamante ministro de Defensa de la Nación, publicó en sus redes sociales un sentido mensaje de fin año, luego de un 2023 que lo tuvo como actor clave en el "ring" de la política. Concretamente, Petri pasó de ser precandidato a gobernador de Mendoza -donde perdió la interna frente a Alfredo Cornejo- a candidato a vicepresidente de la Nación en la fórmula de Juntos por el Cambio que quedó en tercer lugar en las elecciones generales de octubre. Luego, respaldó a Javier Milei de cara al balotaje y, en retorno, se ganó un lugar en el Gabinete presidencial.

"Se va un año que siempre quedará en nuestra memoria porque a pesar de las enormes dificultades, los argentinos dejamos todo para luchar por un cambio", dijo en su cuenta de X (ex Twitter) el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) y aliado de La Libertad Avanza.

"Fue un año de crisis pero también un año en donde demostramos nuestra valentía y reconstruimos nuestra esperanza. Ahora nos espera el camino que vamos a recorrer juntos para sacar adelante a nuestra amada Argentina", sumó el ministro de Defensa.

El posteo de Luis Petri a través de sus redes sociales.

Posteriormente, Petri añadió: "Sabemos que no será fácil pero también sabemos que el que abandona no tiene recompensa. Vamos por la recompensa de un futuro de progreso para nuestro país. Cada día, es eso lo que me transmiten las mujeres y los hombres de nuestras Fuerzas Armadas: el amor inclaudicable e incondicional por la Patria".

"Desde el Ministerio de Defensa, y desde todo el Gobierno, vamos a hacer hasta lo imposible para mejorar la vida de cada argentino. Tenemos un Presidente que está decidido a hacer los cambios que los argentinos esperan y necesitan. ¡Gracias a cada uno de ustedes por la fuerza y la inspiración, por los abrazos y el afecto! Brindo por la Argentina que soñamos para el futuro de nuestros hijos. ¡Feliz año 2024!, cerró el mendocino oriundo del departamento de San Martín", concluyó.