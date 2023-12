Una provincia yerbatera denunciará el DNU de Javier Milei ante la Justicia

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, habló de las medidas que adoptará la provincia para proteger los intereses de las familias productoras, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y el Fondo Especial del Tabaco (FET). “Se lo planteé al propio presidente de la Nación Javier Milei. En Misiones vamos a dar todas las luchas que haya que dar para que el (FET) continúe. El FET viene del año 1970 y no va a terminar. No al menos por nuestra voluntad”, advirtió.

“El presidente Milei anunció un decreto, y hay cosas que no nos gustaron. Nosotros como gobierno vamos a dar toda la gobernabilidad que le haga falta a la Nación, porque es lo que la gente votó. Muchos de ustedes probablemente hayan votado. Pero también pedimos gobernabilidad a cambio, que nos permitan gobernar tranquilos, que nos ayuden. Porque nos votaron, y uno hace respetar y respeta la voluntad popular”.

¿Extinción del INYM?

El mandatario misionero sostuvo que dicho decreto incluye “prácticamente la extinción del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un hecho que haría retroceder gravemente la política productiva". "Hubo muchas luchas para que ese instituto esté ahí. Hace 20 años que está y lo vamos a defender, como defendemos a quien produce. Por eso vamos a interponer a la Justicia Federal una medida cautelar, para que las atribuciones del INYM no sean tocadas, como la fijación de precios, el cupo de plantío, que se lo quitaron por decreto y el estampillado. No sabemos quién lo va a manejar, por eso, queremos que lo manejen las familias yerbateras, no alguien de Buenos Aires”, aseveró Passalacqua.

“Esta medida interpuesta a la justicia es un acto que nunca había ocurrido en 20 años. Sin embargo, lo vamos a hacer en defensa de los intereses de quienes producen, y ahí desde Buenos Aires nos tienen que ver a todos juntitos, a los feriantes, tabacaleros, los que producen té y yerba. Debemos estar todos juntos en esta lucha”, enfatizó.

Principalmente, reiteró que la presentación de la medida cautelar se enfocará en proteger los intereses de los misioneros, pequeños y medianos productores, manteniendo las atribuciones históricas del INYM como la fijación de precios y estampillado. “Siempre vamos a proteger al pequeño y mediano productor ante los grandes para que no exista una desigualdad entre pequeños y grandes tareferos”, añadió.

El refugio para el productor

En declaraciones a la prensa misionera, el gobernador resaltó la iniciativa del diputado provincial Carlos Rovira que apunta a la constitución y creación por ley del Instituto Misionero de la Yerba Mate para que cuando haya caído el organismo nacional, el productor tenga donde refugiarse y quien lo defienda. “Esas son medidas de cercanía, no es solamente hablar, son hechos concretos”, dijo. Rovira, conductor político del Frente Renovador de la Concordia Social de Misiones, anuncio que sobre la base de la ley de la yerba mate, va a "impulsar la creación del Instituto Misionero de la Yerba Mate (IMYM) para defender la economía y la rentabilidad de nuestros pequeños y medianos productores yerbateros”.

El gobernador Hugo Passalacqua anunció que presentarán una cautelar. Foto: X.

De este modo, llega la primera respuesta de la Provincia al decreto del presidente Javier Milei de desregulación de la economía y que suprimió las facultades de ordenamiento del mercado que tenía el Instituto Nacional de la Yerba Mate. “El producto madre de la tierra colorada no está en discusión, y los misioneros somos soberanos para cuidarlo”, aseguró Rovira, quien, durante su primer mandato como gobernador, le dio fuerza a la creación del INYM en 2002.

Sin definición de precios

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) tenía la facultad de regular el precio de la hoja verde y canchada (estacionada) para las zafras (cosechas) de invierno y verano.

En tal sentido el directorio integrado por doce directores que representan a los distintos eslabones de la cadena yerbatera debían ponerse de acuerdo por unanimidad para el establecimiento del precio. De lo contrario se elevaba a lado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

El organismo nacional que nació de la crisis yerbatera provocada a fines de los 90, en buena medida debido a las políticas de desregulación que se aplicaron en aquellos años, perdió su principal función, que es la de definir precios de la materia prima (hoja verde y canchada).

Pero también dejará de tener facultades para implementar medidas que faciliten el equilibrio de la oferta con la demanda, y, en caso necesario, establecer en forma conjunta con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, medidas que limiten la producción. Como por ejemplo la resolución 170, que fue sancionada por el INYM el año pasado y que estableció limitaciones a las nuevas plantaciones.

Además, ya no podrá decomisar yerba que se esté transportando, exhibiendo o comercializando sin contar con la estampilla que certifica el pago de la tasa de inspección y fiscalización.