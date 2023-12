Martín Llaryora juró como gobernador de Córdoba y se desmarcó de Javier Milei

Martín Llaryora juró este domingo como gobernador de la provincia de Córdoba, en una ceremonia que tuvo dos momentos.

Inició por la mañana en la Legislatura con la jura como primer mandatario, acompañado por la vicegobernadora Myriam Prunotto, donde dirigió su primer mensaje anunciando ajustes con la baja de los salarios de su Gabinete político, y asegurando que la obra pública no se frenará en la provincia.

Con un discurso con fuerte contenido político, tuvo cierta sintonía con el presidente Javier Milei en cuanto a la grave crisis económica que atraviesa el país y la necesidad de tomar medidas de austeridad. Y si bien señaló que “garantizará la gobernabilidad”, dejó en claro diferencias sustanciales en cuanto a no frenar la obra pública en la provincia.

“No es la primera vez que me toca asumir responsabilidades ejecutivas en situaciones difíciles, ya me sucedió en San Francisco y también en la ciudad de Córdoba y en ambas situaciones tuve que tomar decisiones valientes, complejas, pero necesarias, que luego, ustedes saben, fueron pilares para la recuperación y el progreso de ambas ciudades. Por eso vamos a tomar todas las decisiones necesarias para poder, unidos, atravesar esta gran crisis histórica, amortiguando los efectos negativos del contexto nacional, y trabajando firmemente para que Córdoba no pare, para que Córdoba siga adelante”, señaló.

Y enfatizó: “La realidad nacional, los errores de la política económica que se profundizaron en los últimos meses, la recesión, la posibilidad, como dijo el presidente, de caer en estanflación, nos obliga a ser responsables y tomar medidas que comiencen por la austeridad y por la política, para hacer frente a la caída de los ingresos sin que ello implique desinvertir en áreas sociales claves del Gobierno”.

En esa línea, señaló que su Gabinete fue reducido en menos ministerios, el congelamiento de las vacantes en el Estado - excepto en Salud, Educación y Seguridad- y la reducción en los haberes del Gobernador y vice (25%), los ministros (15%) y los funcionarios políticos (10%).

Martín Llaryora recibió los atributos de mando de la gobernación de Córdoba, Juan Schiaretti. Foto: Gobierno de Córdoba

Y si bien señaló que va a “acompañar al Gobierno del presidente Javier Milei” porque “no es tiempo de poner palos en la rueda”, sino “de sumar para que finalmente la Argentina encuentre el camino del desarrollo y prosperidad”, hizo la salvedad que no claudicará en exigirle al primer mandatario nacional que “cumpla con las históricas demandas de la provincia de Córdoba: la eliminación de las retenciones y la igualdad en la distribución de los subsidios nacionales y en los recursos para nuestros jubilados”, enfatizó.

También, a contramano con las declaraciones que Milei realizó días previos a su asunción, Martín Llaryora subrayó: “Aun en crisis, vamos a hacer todo lo posible e imposible, para que la obra pública no pare, la salud pública mejore y la educación pública sea un estandarte de calidad y progreso social para todos los cordobeses”.

Posteriormente, precisó: “Vengo del 'interior del interior' y sé perfectamente que sin obra pública no hay progreso. Y también sé que las empresas podrán satisfacer servicios en grandes ciudades, pero donde no haya rentabilidad, solo la solidaridad de las cooperativas o el Estado son las que pueden acercar las obras a la gente. Dejarla solo en manos del marcado es condenar a la exclusión a muchos pueblos y ciudades, y condenarlos a una vida de falta de progreso”, argumentó Llaryora.

Es así que ratificó. “Continuaremos con las obras públicas iniciadas por la gestión de Juan Schiaretti, y seguiremos avanzando en nuevos planes para atender las necesidades de nuestra provincia”. Martín Llaryora agradeció a Juan Schiaretti por haber creído en él y apoyarlo como su sucesor en la gobernación. Foto: Gobierno de Córdoba

La asunción de Martín Llaryora como gobernador tuvo un segundo momento desde las 20 horas, cuando el gobernador saliente y excandidato presidencial Juan Schiaretti le otorgó los atributos de gobierno -la banda y bastón provincial- en un acto que se desarrolló en la ciudad natal del actual mandatario: San Francisco.

En el acto, Llaryora agradeció a Schiaretti por haber creído en él y apoyarlo como su sucesor en la gobernación. Y tras firnar el acta de traspaso de mando ante la escribana general de la provincia de Córdoba, al igual que lo hizo la vicegobernadora, Myrian Prunotto, el nuevo gobernador de la provincia acompañó al saliente hasta detrás del estrado mientras el recinto lo ovacionaba de pie. A su regresó, el acto continuó con la toma de juramento del nuevo Gabinete.